Özer: MEB artık çok daha güçlü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında toplanan Şura Genel Kurulu’nda, özel ihtisas komisyonlarında görüşülen 124 madde ile genel kurula sunulan 4 yeni önerinin oylaması yapıldı. Oylama sonucu yeni 4 maddenin daha kabul edilmesiyle birlikte toplam 128 madde, 20. Milli Eğitim Şurası tavsiye kararı olarak kayıtlara geçti.

Alınan kararların takipçisi olacağız

Özer, 20. Milli Eğitim Şurası Genel Kurulu kapanış toplantısındaki konuşmasında, Şura’da alınan kararlarla “eğitimde fırsat eşitliği” çatısı altında “Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği”, “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” ve “Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi” alanlarında yeni yol haritasının oluşturulacağını belirtti. Şura kararlarının takipçisi olacağının altını çizen Özer, şuranın komisyon çalışmalarında büyük oranda bulunduğunu ve üyelerle görüştüğünü bildirerek, şöyle devam etti: “Şunu gördüm, hakikaten çok geniş katılımlı bir şura oldu. 600’ün üzerinde Şura üyesi aktif bir şekilde süreçlerde yer aldı. Çok demokratik, her türlü farklı görüşün söz konusu alanlarla ilgili farklı görüşü dile getirilebilir ve konuşulabilir olmasından büyük bir kıvanç duyuyoruz. Bu yaklaşımın bu 3 gün içerisinde gerçekleştiğini görmekten büyük bir mutluluk duydum. Çünkü bir tane milli eğitim sistemimiz var ve bu eğitim sisteminin çok daha kaliteli olması, sadece Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim değil, hepimizin görevi. Hakikaten eğitim bir mutabakat meselesi ve farklı görüşlerin tartışılabilir, eğitimde Türkiye’nin çok farklı noktalarının paydaşlarının bir araya gelebilir olması ülkemizde demokrasinin geleceği açısından da son derece umut verici. Onun için demokratik bir şekilde bu sürecin nihayetlenebilir olmasına vermiş olduğunuz katkılar için de ayrıca teşekkür ediyorum.”

Bakan Özer, Şura’da alınan kararların ülkenin ve milletin geleceğine katkı bulunmasını, milli eğitim sisteminin bugünkünden çok daha iyi noktalara taşınmasına katkı vermesini diledi.

Yeni yol haritası belirlemede çok önemli mesafe alacağız”

Genel Kurul’da yapılan oylamanın ardından ise Özer, şu değerlendirmelerde bulundu: “Artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak çok daha güçlüyüz. Çünkü Şura, Türkiye’nin eğitim ile ilgili müktesebatı olan tüm paydaşlarının tüm sivil toplum örgütlerinin sendikalarının, yükseköğretim kurumlarının, öğrencilerin, velilerin görüşlerini alarak çıkmış olduğumuz bu yeni yolculukta, geliştirilmiş olan politikaların yeniden değerlendirebilme imkanını verdi. Onun için iyi ki karar vermişiz, 20. Milli Eğitim Şurası’nın toplanmasına, iyi ki bugün nihayetlendirebilme imkanına sahip olmuşuz.”