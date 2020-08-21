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Ekonomi Özelleştirme kararları
Ekonomi

Özelleştirme kararları

Yeniakit Publisher
2020-08-21 08:53:32 -
Özelleştirme kararları

ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasını kararlaştırdı.

Özelleştirme süreçlerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İstanbul'un Ataşehir ilçesi, Kayışdağı Mahallesi'ndeki 1252 ada 10 parselde bulunan taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi.

Buradaki taşınmaz, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanmasıyla özelleştirilecek.

Söz konusu özelleştirme işlemleri, 31 Aralık 2023'e kadar tamamlanacak.

Öte yandan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, özelleştirme kapsam ve programındaki Muğla'nın Bodrum ilçesi, Ortakent Mahallesi'nde bulunan 353 adadaki bazı parsellere ilişkin, çevre düzeni planı değişikliği, nazım imar planı, koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve koruma amaçlı imar planının onaylanması, kararın gereklerinin yerine getirilmesi için de ÖİB'nin yetkili kılınması kararlaştırıldı.




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