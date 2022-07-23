Özelleştirme İdaresi Başkanlığı uzman yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7’nci dereceden 8 adet kadroya atanmak ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanı kadrosu için yetiştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Öğrenim dalları itibarıyla alınacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı sayısı, yazılı sınava katılabilecek azami aday sayısı, KPSS puan türleri ve istenilen taban puanlar ilandaki tabloda belirtilmiştir.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 tarihinde ve bu tarihten sonra doğanlar başvurabilecektir),

c) Son başvuru tarihi itibarıyla, üniversitelerin yukarıdaki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden/bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve tabloda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puana sahip olmak,

d) Başvuruyu süresi içinde yapmış olmak.

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