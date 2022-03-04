Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 17 taşınmazı satıyor

İlanda Başkent Ankara’nın Yenimahalle Susuz Mahallesi’nde 7 adet ve Gölbaşı’nın yeni gelişen lüks yerleşim yeri İncek-İmar Mahallesinde 3 adet taşınmaz yer almaktadır. Çankaya’nın Çayyolu-1 Mahallesi’nde ve Mamak’ın Üreğil Mahallesi’nde 1’er adet taşınmaz da AVM ve anayola yakınlıklarıyla dikkat çekmektedir.

Malatya Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesinde3 adet taşınmaz ayrı ayrı satışa çıkartılmıştır. Taşınmazlardan ilki Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, diğeri Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ve sonuncusu Sanayi ve Depolama Alanı imarlı olarak girişimci ve vatandaşların değerlendirmesi amacıyla planlanmış.

Gayrimenkul uzmanları, Hatay Dörtyol’da yer alan Cem Tatil Sitesindeki 54 adet meskeninaktif olarak kullanılan yazlık sitelerin olduğu bir bölgede yer alması, altyapı hizmetlerinden tam olarak faydalanıyor olması ve orman ile denizin buluştuğu konumu sebebiyle yatırımcılara cazip yatırım fırsatı yaratacağını düşünmekte.

Ege’nin incisi İzmir’in Çeşme’sinde2 adet taşınmaz ayrı ayrı satışa çıkartılmıştır.16 Eylül Mahallesi’nde yer alan taşınmaz Turizm Tesis Alanı,Reisdere Mahallesi’nde yer alan taşınmaz Konut Alanı olarak planlanmış.

Aydın Kuşadası’ndaarsa vasıflı taşınmaz, Kuşadası merkeze 21 km, Aydın il merkezine 65 km mesafede bulunupKonut, Ticaret, Otel veya Motel Tatil Köyü Alanı olarak değerlendirilebilir.

Adana Yüreğir ilçesi Karşıyaka Mahallesinde 1 adet Ticaret Alanı lejantlı taşınmaz ve Ordu Ünye ilçesi, Kaledere Mahallesinde Ticaret Alanıolarak planlanmış33 işyeri satışa çıkartılmıştır. İşyerleri 1-5. katlarda yer almaktadır. Taşınmazların Ünye sahildeki sosyal alanlara çok yakın olan konumu ve mevcut imar planı bakımından eşsiz olması nedeniyle yatırımcılar için iyi bir yatırım fırsatı olacağını düşünülmekte.

Kütahya Parmakören Mahallesi’nde bulunan arsa vasıflı, Konut+Ticaret Alanı lejantlı taşınmaz Kütahya merkeze 11 km mesafededir. Konu taşınmazın bulunduğu alan, yapı yoğunluğunun çok az olduğu ancak gelişmekte olduğu düşünülen bir bölgededir. Taşınmazın yakın çevresinde iki katlı villa tarzı yapılaşmalar ile öğrenci yurtları bulunmakta.