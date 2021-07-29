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Yerel Özel yetenek tercihleri 2021! Hem Besyo sınavına girip hem tercih yapabilir miyim? Hem yetenek sınavına girip hem tercih yapabilir miyim 2021
Yerel

Özel yetenek tercihleri 2021! Hem Besyo sınavına girip hem tercih yapabilir miyim? Hem yetenek sınavına girip hem tercih yapabilir miyim 2021

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlere tercihler nasıl yapılacak? Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmak isteyen adaylar özel yetenek bölümleri nasıl öğrenci alıyor? Özel yetenek sınavı gerektiren programlara başvuru yapmak için kaç puan gerekir? Hem normal üniversite hem de özel yetenek programlı tercih edilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-07-29 16:56:00 - 2021-07-29 17:08:17
Özel yetenek tercihleri 2021! Hem Besyo sınavına girip hem tercih yapabilir miyim? Hem yetenek sınavına girip hem tercih yapabilir miyim 2021

ÖSYM 26-27 Haziran tarihinde yapılana 2021 YKS sonuçlarını açıkladı. YKS sonuçların açıklanmasının ardından tercih maratonu heyecanı başlayacak. Üniversite tercih tarihlerine ilişkin de ÖSYM’den açıklama geldi. ÖSYM’den YKS tercihlerine ilişkin yapılan açıklamada üniversite tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.  Üniversite tercih tarihlerinin açıklanmasından sonra özel yenerek sınavıya öğrenci alan programlar da merak edilir oldu. Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarınca yapılıyor.   

Özel yetenek sınavı gerektiren programlara başvuru yapmak için kaç puan gerekir?

Özel yetenek sınavı gerektiren programlar Tablo-5'te yer almaktadır. Tablo-5'te yer alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için 2020-TYT puanının en az 150 olması gerekmektedir. Bu programlara en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumunca karar verilerek, ilgili yükseköğretim kurumunca basın-yayın organlarıyla adaylara duyurulacaktır. Başvuru şartları ilgili kurumlar tarafından başvuru için internet sayfalarında verilecek duyurularda yer alacaktır. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan Tablo-4'teki eş değer lisans programlarına yatay geçiş yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almış olmaları zorunludur.

Üniversite tercihi için en az kaç puan gerekir?

Ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT'den en az 150 puan almak gerekir. Özel yetenek gerektiren lisans proramlara ön kayıt yaptırabilmek için de yine TYT puanı en az 150 olmalıdır. Özel yetenek gerektiren öğretmenlik programlarına ön kayıt hakkı kazanmak için TYT sınavına girilmiş olması ve başarı sıralaması en düşük 800 bininci olması gerekiyor.

Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler.

Devlet Konservatuvarlarının/Konservatuvarların lise devresi mezunları merkezî sınava girmeden özel yetenek sınavı sonucu ile Konservatuvarların lisans devresine Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yerleştirileceklerdir. Özel yetenek sınavı programlara tercih başvurusu ve diğer şartları öğrenmek için tıklayın

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