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(Özel) Yavrularını büyüten tepeli pelikanlar havadan görüntülendi

Manyas Kuş Cenneti, dünyada nesli tehlike altında olan tepeli pelikanlara üreme döneminde ev sahipliği yapıyor.

29 Haziran 2019 Cumartesi 09:38
(Özel) Yavrularını büyüten tepeli pelikanlar havadan görüntülendi

Manyas Kuş Cenneti, dünyada nesli tehlike altında olan tepeli pelikanlara üreme döneminde ev sahipliği yapıyor. Yavrularını büyüten tepeli pelikanlar havadan da görüntülendi.


24 bin hektarlık Manyas Gölü üzerindeki 64 hektarlık arazide 266 kayıtlı tür olmak üzere binlerce kuşa ev sahipliği yapan Kuş Cenneti Milli Parkı, 70 farklı kuş türünün ürediği önemli merkezlerden birisi. Kuşların daha rahat üremeleri için Manyas Gölü üzerine kurulan platformlarda 32-34 gün arasında kuluçkaya yatan tepeli pelikanlar, yavrularını kanatlandırdıktan sonra bölgeden ayrılıyor. Şu anda 464 tepeli pelikan Manyas Kuş Cenneti’nde misafirlik ederken, toplam 5 bin 300 kuş da gölde barınıyor.


Manyas Kuş Cenneti’nde görevli biyolog Kader Güleç, tepeli pelikanların aralık ayının yuva yapma, eş bulma dönemi olduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz yıllarda şubat ayında dahi tepeli pelikanların yavrularının yumurtadan çıktığına dikkat çeken Güleç, yavruların kanatlandıktan sonra temmuz- ağustos ayında ayrıldığını söyledi. Gediz Deltası, Manyas Gölü ve Karina Dalyanı’ndan olmak üzere 6 pelikana uydu vericisi takılarak göç yollarının da takip edildiğini belirten Güleç, kuşların Yunanistan ve çevresini gezdiklerinin belirlendiğini vurguladı.


2019 yılı Manyas Kuş Cenneti’ne giriş ücretleri yetişkin için 7 TL, öğrenci fiyatı 3,5 TL olarak belirlendi. Kuş gözlem kulesinde dürbünle kuşları gözlemleyebilen vatandaşlar burasının görülmeye değer bir yer olduğunu ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 09:38
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