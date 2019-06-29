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(Özel) Uzmanlardan güneş çarpması uyarısı

Denizli’de hava sıcaklığının 37 dereceleri gördüğü son günlerde, uzmanlar vatandaşları güneş çarpmasına karşı uyardı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:10
(Özel) Uzmanlardan güneş çarpması uyarısı

Denizli’de hava sıcaklığının 37 dereceleri gördüğü son günlerde, uzmanlar vatandaşları güneş çarpmasına karşı uyardı. Dahiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör, vatandaşların özellikle öğlen saatleri başta olmak üzere uzun süre güneş altında kalmamaları gerektiğini vurguladılar.


Kentte hava sıcaklıklarının 37 derecelere çıktığı son günlerde vatandaşlar ve hayvanlar sıcaklarla savaşıyor. Güneşin olumsuz etkisinden kurtulmak isteyenler ya bulundukları binalardan çıkmıyor ya da ağaç gölgelerine sığınıyor. Güneşin etkisinin zirveye çıktığı öğle saatlerinde dışarı çıkmak zorunda kalan bazı vatandaşlar ise çareyi şapka ya da şemsiyede buluyor. Öğle saatlerinde dik olarak gelen güneş, çeşitli rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor. Bu saatlerde güneş atında fazla durulmaması gerektiğini uyaran uzmanlar, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanların güneşin olumsuz etkisinden korunması gerektiğini belirtiyor.



“Hastalıkları beraberinde getiriyor, ısı mekanizması bozulabilir”


Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör, saat 12.00 ile 15.00 arasında güneşe maruz kalınmaması gerektiğini belirterek, “Güneş çarpması sıcak havalarda özellikle güneşin dünyaya dik geldiği saatler dediğimiz 12.00 ile 15.00 saatleri arasında aşırı miktarda sıcağa maruz kalmayla ortaya çıkan klinik bir durumdur. Sıcağa maruz kaldığımız durumlarda insanların ısı mekanizmasını kontrol eden durumlar bu mekanizmayı yeterince aktif hale getiremiyor yani bunun sonucunda terleme fonksiyonumuz bozuluyor. Terlemeyle vücut ısı kaybedemediği için bir takım klinik tablolar ortaya çıkmaya başlıyor” dedi.



"Ani halsizliklere dikkat”


Güngör, çocukların yaşlıların ve kronik hastalıkları olan vatandaşların daha çok dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Kronik hastalıkları olanlar hipertansiyon, diyabet, aşırı kilolu ve aşırı zayıf insanlar, kanser hastaları, 65 yaş üstü hastalar, 5 yaş altı çocuklar gibi guruplar risk altındalar. Aniden fenalaşma, halsizleşme ve yorgun hissetme gibi belirtileri gösteren bireylerin vakit kaybetmeden doktor kontrolü yaptırmaları gerekiyor” diye söyledi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 13:10
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