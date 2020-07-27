Özel Üniversite ücretleri 2020 Özel Üniversite fiyatları
Özel Üniversite ücretleri 2020 Özel Üniversite fiyatları merak ediliyor. ÖSYM 2020 YKS sonuçlarını bugün erişime açtı. YKS sonuçlarını öğrenen adaylar tercih sürecine yoğunlaştı. YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Özel üniversiteleri tercih edilirken fiyatları ise aranan konuların arasında bulunuyor. Peki, Özel Üniversitelerin fiyatları ne? İşte Özel Üniversite ücretleri 2020 Özel Üniversite fiyatları
Özel üniversite ücretleri ne kadar? 2020 önlisans lisans özel üniversite ücretleri öğrenciler ve aileler tarafından sorgulanıyor. Merakla beklenen YKS sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, özel üniversitede okumak isteyen öğrenciler özel üniversite ücretleri ne kadar sorusuna yanıt arıyor.
2020 özel üniversite fiyatları
Ücretler genellikle lisans bölümleri için 30.000 - 45.000 TL arasında değişmekte, Tıp fakülteleri ücretleri 90.000 TL - 125.000 TL. civarında, önlisans bölümleri ise 25.000 ile 35.000 TL arasındadır.
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SABANCI ÜNİVERSİTESİ
Temel Geliştirme Yılı ve Lisans Programları (2020 girişli)
Burssuz: 108.500 TL
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 2020 - 2021 YENİ KAYIT EĞİTİM ÜCRETLERİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ :72.000 TL
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER: 72.000 TL
HUKUK FAKÜLTESİ: 72.000 TL
İLETİŞİM FAKÜLTESİ: 72.000 TL
İŞLETME FAKÜLTESİ: 72.000 TL
İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU: 72.000 TL
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Koç Üniversitesi ücretlerle ilgili sayfasında şu açıklamayı gerçekleştirmiş;
"Koç Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 110.000 TL’dir; Tıp Fakültesi için KDV dâhil 151.250 TL’dir, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dâhil 110.000 TL’dir. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır.
2020-2021 Eğitim Yılı ücretinin, eğitimin, yetkili kamu kurumlarınca COVID-19 sebebiyle alınacak kararlar çerçevesinde, kısmen veya tamamen uzaktan verilmesinin gerekebileceği ve salgına karşı alınacak tedbirler sebebiyle kampüsteki hizmetlerin sınırlı olarak sunulabileceği göz önüne alınarak, yeni girişli öğrenciler bakımından 110.000,00 TL, 2019 ve öncesi girişli öğrenciler bakımından 106.000,00 TL olarak belirlenmesine; 2018 ve öncesi girişli öğrenciler bakımından ise 2019 girişlilerle aynı oranda artış uygulanmasına, 2020-2021 Eğitim Yılı kontenjanın 1.231 öğrenci ve efektif olarak 819.5 tam ücret ödeyen öğrenci şeklinde düzenlenmesine karar verilmiştir.
Yıllık öğrenim ücreti Güz ve Bahar yarıyıllarındaki dersleri kapsar ve ücretlerin yarısı Güz Yarıyılı başında, geri kalanı Bahar Yarıyılı başında ödenir.
Lisans eğitim ücreti yemek, yurt, kitap ve ulaşım giderlerini kapsamaz."
İstanbul'daki Yer Alan Vakıf Üniversiteleri
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Altınbaş Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Beykoz Üniversitesi
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi
Biruni Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Fenerbahçe Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
Işık Üniversitesi
İbn Haldun Üniversitesi
İstanbul Arel Üniversitesi
İstanbul Atlas Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Bilim Üniversitesi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
İstanbul Gedik Üniversitesi
İstanbul Kent Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
İstanbul Okan Üniversitesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
İstanbul Şehir Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İstinye Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Mef Üniversitesi
Nişantaşı Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Piri Reis Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Semerkand Bilim Ve Medeniyet Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi