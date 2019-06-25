0553 313 94 23

(Özel) Uludağ’a hem tatil hem Fashion Show için 5 bin Rus gelecek

Özgün iş modeli kimliğiyle tüm dünyada adından söz ettiren, Türkiye’de düzenlenen en büyük moda ve fuar organizasyonu Dosso Dossi Fashion Show, Ocak ayında Bursa Uludağ’da yapılacak.

25 Haziran 2019 Salı 09:50
(Özel) Uludağ’a hem tatil hem Fashion Show için 5 bin Rus gelecek

Özgün iş modeli kimliğiyle tüm dünyada adından söz ettiren, Türkiye’de düzenlenen en büyük moda ve fuar organizasyonu Dosso Dossi Fashion Show, Ocak ayında Bursa Uludağ’da yapılacak. 5 bin Rus, hem tatil hem de tekstil ticareti için 2020 kış sezonunda Uludağ’da olacak.


İş ile tatili birleştiren, yüzlerce markayı binlerce müşteri ile buluşturan dev organizasyon Dosso Dossi Fashion Show geçtiğimiz haftalarda Antalya’da yapılmasının ardından ikinci buluşmasını 9-15 Ocak 2020’de Bursa Uludağ’da yapacak. Yılda 2 organizasyon gerçekleştiren ve en son Antalya’da 30 ülke 200 şehirden hazır giyim alıcısını ünlü markalarla buluşturan Dosso Dossi, 300 Türk tekstil markasının ürünlerini “Business Holiday” konseptiyle 30 ülkedeki hazır giyimcilere pazarlıyor. Ticari ilişkilerin yanında organizasyonun gerçekleştirildiği şehrin tanıtımına da önemli katkılar sağlayan organizasyon yeniden Bursa’ya geliyor. Organizasyon kapsamında Bursa’da şehir merkezinde fuarlar planlanırken, konaklama, şov ve konserler ise Uludağ’da yapılacak. Uludağ’ın uluslararası tanıtımına da katkı sağlayacak organizasyonda çoğunluğunu Rus turistlerin oluşturacağı yaklaşık 5 bin kişiye Türkiye’de kış tatilinin de en güzel şekilde yapılabileceği gösterilmiş olacak.


Bursa cazibe merkezi


Bursa’nın turizmden hak ettiği payı alması hedefiyle uluslararası tanıtıma büyük önem verdiklerini hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önümüzdeki yıl ocak ayında yapılacak Dosso Dossi Fashion Show’u da tanıtım açısından çok önemsediklerini söyledi.Bursa’nın İpekyolu ve Baharat yollarının kesişme noktasında olmasından dolayı tarih boyunca cazibe merkezi olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Osmanlı döneminde en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Bursa, Cumhuriyet döneminde de bu özelliğini sürdürdü. Bu dönemin en görkemli fabrikası biliyorsunuz 1938 yılında açılan merinos fabrikasıydı. Tekstil ve hazır giyim sektörü, 1980 yılında uygulamaya başlanan politikalarla büyümeye başladı. Bugün, kumaştan ipliğe geniş bir yelpazede sadece Türkiye’nin değil, dünyanın birçok ülkesinin tekstil ihtiyacı Bursa’dan karşılanıyor. Tekstil dokumacılığının başladığı bu şehir, sektörel anlamda büyük gelişim kaydetti. Bursa tekstil sektörü, ileri teknolojisi ve yüksek kapasiteli sanayi tesisleri ile ülke ve bölge ekonomisinin en önemli itici gücünü oluşturmaktadır” dedi.


Teknoloji ve tasarım


Başkan Aktaş, 2018 yılında Bursa’daki tekstil firmalarının, yaklaşık 1 milyar dolar değerinde kaydedilen Türkiye geneli tekstil ve hammaddeleri ihracatının yüzde 13’ünü karşıladığını belirterek, Türkiye geneli 724,9 milyon dolar olan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatının yüzde 4’ünün de Bursa’dan karşılandığını ifade etti. Tekstil sektörü ile sanayileşmeye başlayan Bursa’nın tekstil ihracatında yakaladığı artışın, Ar-Ge, teknoloji ve tasarım yatırımlarıyla gerçekleştiğini vurgulayan Aktaş, “Yapılan Ar-Ge ve inovasyon yatırımları Bursa’yı dünyada hem mekân tekstilleri hem de giyim tekstilleri sektöründe moda ve trendlerin belirlendiği en önemli merkezlerden biri haline getirmiştir. Ocak ayında ev sahipliği yapacağımız Dosso Dossi Fashion Show da hem tekstildeki gücümüzü hem de Uludağ gibi bir turizm değerimizi uluslararası vitrine çıkaracak” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:50
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’nın tek doğal buz pateni pisti ihaleye çıkıyor
    1. Antalya’nın tek doğal buz pateni pisti..
    2. Fatsa’da köpeğin saldırısına uğrayan..
    3. Bakırcılar Endüstriyel Mutfak..
    4. Otogarda dönüş yoğunluğu!
    5. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi..
    6. Sınır birliklerine tank sevkiyatı
    7. Jose Antonio Reyes'in oğlu, Real..
    8. Türkeli Belediyesinde "Beyaz Masa"..
    9. (Düzeltme) LGS sonucu yüzünden babası..
    10. Kartal’da tacizciye linç girişimi..
    11. TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın..
    12. Onay verildi! O ülkenin askerleri..
    13. İşçi servisinin devrilme anı servis..
    14. TESK Başkanı Benvedi Palandöken:..
    15. Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava
    16. Özel Eğitim Bölümü mezunlarından ‘30...
    17. Fındıkpınarı Futbol Turnuvası için..
    18. İzmir’de hayrete düşüren olay: Çöp..
    19. Rektör Çomaklı’ya ziyaretler
    20. Peynir ve sütte ’brusella’ tehlikesi
    21. Excimer lazer ile gözlüklere son
    22. Raporlara göre artış yükseliyor!..
    23. Daha ne günler gelecek ne günler!
    24. Van merkezli FETÖ operasyonu: 18..
    25. Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ..
    26. İAÜ’den “PEF” teknolojisi alanında iş..
    27. Erkek Yaşam Merkezi üyeleri ustalara..
    28. Kedinin avladığı yavruyu kurtaramadılar
    29. TOKİ’nin İstanbul kuraları yarın..
    30. Altındağ’da parklara yoğun bakım
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı