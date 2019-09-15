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(Özel) TEM Otoyolu’nda otomobil alev alev yandı

TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde seyir halindeyken alev alev yanmaya başlayan otomobil, itfaiye tarafından söndürüldü.

15 Eylül 2019 Pazar 11:02
(Özel) TEM Otoyolu’nda otomobil alev alev yandı

TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde seyir halindeyken alev alev yanmaya başlayan otomobil, itfaiye tarafından söndürüldü. İtfaiye, ayağı yanan sürücüye de ambulans gelene kadar su tuttu.


Olay, TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Kıvanç Başpınar yönetimindeki 34 JF 4155 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın sürücüsü kendini güçlükle dışarı attı. Bu sırada otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Sürücü, ”Birden alev aldı. Sağa çektim. Ayağım hafif şekilde yandı” dedi.


Öte yandan ayağı yanan sürücüye ambulans gelene kadar itfaiye aracından su tutuldu. Ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 11:02
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