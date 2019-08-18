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(Özel) ’Tavuk alma’ cinayetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Bursa’da tavuk alma eğlencesinden sonra çıkan kavgada karnından bıçaklanarak ağır yaralanan 1 çocuk babası Aytaç Balı (29) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

18 Ağustos 2019 Pazar 13:57
(Özel) ’Tavuk alma’ cinayetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Bursa’da tavuk alma eğlencesinden sonra çıkan kavgada karnından bıçaklanarak ağır yaralanan 1 çocuk babası Aytaç Balı (29) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavga anının güvenlik kamerası ve şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı.


Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Işıktepe Mahallesi Manavgat Sokak’ta meydana gelen tavuk alma eğlencesinde damadın arkadaşları ve mahalleli arasında iddiaya göre gürültü yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sopalı palalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında mahalleli damadın arkadaşlarına sopa ve sallama diye tabir edilen kesici aletlerle saldırırken, karşı taraf ise alkol şişeleri ile karşılık verdi. Olayda 70 yaşındaki Maksut S. başına isabet eden bira şişesi ile yaralandı. Kavga büyüyünce yaralanan Maksut S.’nin oğlu Mustafa S., damadın arkadaşlarına elindeki kesici aletle saldırmaya başladı. Mustafa S.’nin elindeki kesici alet damadın arkadaşı olan Aytaç Balı’yı karın boşluğundan yaraladı.


Balı’nın yaralandığını gören arkadaşları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler tarafları ayırırken sağlık ekipleri ise yaralıya müdahale etti. Olay yerinde kalbi duran Balı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olay yerinde inceleme yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak güvenlik kamerası kayıtlarına baktı. Kamera kayıtlarında olay yerinde mağdur olduklarını iddia eden Mustafa S.’nin elindeki kesici aletle Balı’ya saldırdığı ortaya çıktı. Mustafa S., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından tedavi için kaldırıldığı hastanede gözaltına alınarak ilk işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelinin ifadesinde ’Elimde bıçak vardı, sağa sola doğru savurdum ama ona isabet etti mi bilmiyorum’ dediği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 13:57
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