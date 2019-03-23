(Özel) Taşköprü’de tarih yeniden canlanıyor

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, önemli ticaret yolları üzerinde bulunan Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde tarihi eserlerin ve yapıların sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor. Pompeipolis Antik Kenti, tarihi Taş Köprü, tarihi konaklar ve hamamların bulunduğu ilçe, tarihi ile geleceğe ışık tutmaya hazırlanıyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, göreve geldikleri günden bu yana ilçede bulunan tarihi eserlerin büyük çoğunluğunda yapmış oldukları çalışmalar ile ilçeyi bir turizm merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Başkan Arslan, ilçede bulunan tarihi ve kültürel eserlerle ilgili çalışmaların devam edeceğini belirtti. İlçede bulunan Taş Köprü’yü onardıklarını ve 2 bin yıllık bir tarihi ortaya çıkardıklarını söyleyen Arslan, “Tarihi Taş Köprü’nün restorasyonunu gerçekleştirdik. Yapılan işlerin içerisinde kara yolları ile bu konuda irtibata geçerek kara yollarına yaptırdık. Gerçekten 2 bin yıllık bir tarihe dayalı olan tarihi köprünün özelliği de ortaya çıkmış oldu. Ondan sonraki istikametimiz de köprünün girişinden sonra iki tane aksımız var bizim, biri Ağlar Sokağı arası, bir de Deli Bey aksı. Musalla Mahallesi’nden girilerek devam eden bu aksta sokak sağlıklaştırmamız var. Bizim artık organize sanayimiz yürüdüğü süreçte Taşköprü’ye turizm açısından önemli bir alan açmamız gerekiyor ki mevcut elimizdeki veriler, materyaller bize bu zenginliği, bu imkanı sağlıyor. Pompeipolis Antik Kenti’nde 2006’dan beri kazı çalışmaları devam ediyor. Artık gün yüzüne bir takım şeylerin çıktığını görüyoruz ve buraya bir proje hazırladık” dedi.

Yaklaşık 7 milyon TL civarında bir proje ile karşılama merkezinin ihalesi gerçekleştirilecek

Pompeipolis Antik Kenti alanı için yaklaşık 7 milyon civarında bir karşılama merkezi ihalesi gerçekleştireceklerini söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Ziyaretçi merkezi noktasında yaklaşık 7 milyon TL civarında bir proje karşılama merkezi olarak inşallah bunun da kısa zamanda ihalesi gerçekleşecek. Ve bunu Taşköprü’ye, Pompeipolis Antik Kenti alanına kazandırmış olacağız. Bu sadece Taşköprü için değil Kastamonu için önemli bir yer kazandıracaktır. Peki, köprüden girdikten sonra insanların az önce söylediğim sokak sağlıklaştırması Ağalar ve Delibeyoğlu sokaklarındaki o ziyaretçilerin o alanlarda özellikle yöresel ürünleri gastronomi anlamında Taşköprü’nün mutfağının zenginliklerinden nasipleneceğini öyle bir hizmetinde alana açılacağını düşünüyorum. Bizim yine ziyaret için uygun olan ve önem arz eden merkezlerden birisi Abdal Hasan’ı bu program içine alacağız. Ayrıca Kent Tarihi Müzemizi ziyareti noktasında programımız içerisine alacağız. Daha sonra da Pompeipolis’te konuyu tamamlayacağız. Hatta oradan sonra da Donan Kaya Mezarları da önem kaydedecek” şeklinde konuştu.

“Kendi elektriğimizi kendimizin üreteceği güneş enerjisi projemiz”

İlçede kurulacak güneş enerjisi projesinden bahseden Başkan Arslan, “Bazı evlerde restorasyonlarla ilgili çalışmalar var. 1 ay içerisinde de bu bahsettiğim sokaklarda proje kurullardan onaylandı. Animasyonları yapıldı. Şu anda ilk ihaleyi de seçimlerden sonra yapacağız. Bu dediğiniz başlangıcı vereceğiz. Derbederler Hamamı burasını da belediye müze haline dönüştürdü, kültür evi haline getiriyoruz. Burada da yine yöresel ürünlerin hizmete sunulduğu ayrıca kafeteryası olan bir restorasyona gireceğiz. Buda bizim için çok önemli. Ayrıca Taşköprü’ye güzel bir projemiz var. Kendi elektriğimizi kendimizin üreteceği güneş enerjisi projemiz var kendi arazimizde. Projenin öne kabulleri kabul edildi, onaylandı inşallah bunu da hayata geçireceğiz. Önümüzdeki süreçte inşallah bir bisiklet yolu projemiz var” ifadelerini kullandı.

“Bölgede çok ilgi gören bir projemiz daha var”

Bölgede birçok projenin yanında ilgi gören projelerinin olduğunu da belirten Başkan Arslan, “Bunun da 2,5 kilometre güzergâhta düzenlememiz olacak, bunu da hayata geçireceğiz. Bunun ötesinde de hizmet sektöründe hanımların yaptığı alana girmesi, hatta Türkiye çapında değer bulması açısından da bayanlar kooperatifi kuracağız. Bunlar ürettikleri ürünleri belediye öncülüğünde Türkiye’nin ihtiyaç hissedilen yerlerinden pazarlama noktasında aracı ve öncü olacağız. Bu da bizim için çok önemli hanımlarımızın ürettiklerinin değer bulması açısından. Bölgede çok ilgi gören bir projemiz daha var. Çalışma hayatındaki bayanların çocuklarını teslim edecekleri Taşköprü’de bir kreş yok. Şu anda o da projelerimiz içinde. Çalışan bayanlar için bir kreşimiz olacak. Onun dışında da gene aynı bölgede bir atlı turizmini geliştirecek bir alan oluşturuyoruz. Taşköprü’yü ziyaretçiler açısından önem arz eden bir farklılığı olacak diye düşünüyorum” diye konuştu.