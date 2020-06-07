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Aktüel

(Özel) Sürücü kontağı çevirdiği an otomobil alev alev yandı

Pendik’te sürücüsünün çalıştırdığı otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucu adeta alev topuna döndü.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 10:41:19 -
(Özel) Sürücü kontağı çevirdiği an otomobil alev alev yandı

Pendik’te sürücüsünün çalıştırdığı otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucu adeta alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken otomobil kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gün Pendik Gözdağı mevkiinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün çalıştırdığı park halindeki otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracı sardı. Araçta bulunan yangın tüpüyle yangını söndürmeye çalışan sürücü söndüremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede gelen ekipler, yanan araca müdahale etti. Tazyikli suyla yanan otomobili güçlükle söndüren itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.


O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

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