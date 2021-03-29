Özel Sultan Fatih Koleji her konuda destek olmaya devam ediyor!

Her çocuk ilk önce güvenli bir ortamda huzurlu ders yapma hakkına sahiptir ilkesinden hareketle; öğrencilerin can güvenliği teminat altına alınmaktadır. Tüm gün boyunca kameralar ile güvenlik elemanları eşliğinde takipte tutulan kampüsteki öğrenciler, velilerinin ve okul idaresinin haber ve onayları olmaksızın kesinlikle dışarı çıkamamaktadır. Okulda bulunmayan öğrencilerin gelmedi bilgisi, gün içinde velileri ile paylaşılmaktadır.

Sağlık hizmetleri kapsamında, kolejde meydana gelebilecek sağlık problemlerini en aza indirmek, öğrenciler ile öğretmenlerin sağlık düzeylerini yüksek tutmak hedeflenmektedir. Bu nedenle kolejde bulunan revir odası, tam donanımlı bir teşkilata sahiptir.

Öğrencilerin sağlık problemleri yaşadığı anlarda, Özel Sultan Fatih Koleji'nin revirinde görevli bulunan doktor ve hemşireler hizmet vermektedir. Özellikle acil durumlarda hemen müdahale yapılmaktadır. Gerekli tedavi işlemleri, aksatılmadan başlanmakta ve devam edilmektedir.

Yemek hizmetlerinde, çocukların gelişimlerini destekleyecek besleyici menüler hazırlanmaktadır. Hedef, her çocuğun günlük ihtiyaçlarını karşılamak için sağlıklı ve lezzetli yemek çeşitleri ortaya çıkartmaktır. Şirket tarafından hazırlanan yemekler, belirli aralıklarla denetlenerek kalite en üst düzeyde tutulmaktadır. Sağlığa aykırı hiçbir besin bulundurulmamaktadır. Ayrıca gerekli tüm hijyen kurallarına da özen gösterilmektedir.

Öğrencilere ulaşım konusunda sağlanan servis hizmetleri de verilmektedir Öğrencileri evlerinden alıp güvenli bir şekilde okula gelmelerini, çıkışta da yine aynı şekilde evlerine güvenilir olarak ulaşmalarını sağlamaktadır. Araçların muayene ve bakımlarına dikkat edilip düzenli bir biçimde kontrolden geçmeleri sağlanmaktadır. Servis araçları, belirli kurallar dahilinde takip edilmektedir. Kural dışı hareket eden araçlara gerekli işlemler yapılmaktadır. Servise binmeyen öğrenciler hakkında mutlaka bildirim sağlanarak ailelere haber verilmektedir.