  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Özel sporcu Nilsu'nun hedefi aletli cimnastikte milli forma
Spor

Özel sporcu Nilsu'nun hedefi aletli cimnastikte milli forma

Bir ve ikinci kademe cimnastikte iki kez Türkiye şampiyonu olan 13 yaşındaki down sendromlu Nilsu, aletli cimnastikte milli formayı giymek için ter döküyor - Nilsu Taşkınlar: "Milli takıma girmek istiyorum. Orada olacağıma inanıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-12-12 12:20:48 -
Özel sporcu Nilsu'nun hedefi aletli cimnastikte milli forma

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Adana'da bir ve ikinci kademe cimnastikte Türkiye şampiyonu olan down sendromlu 13 yaşındaki Nilsu Taşkınlar, aletli cimnastikte milli formayı giymek için çalışıyor.

Nilsu, küçük yaştan itibaren gittiği rehabilitasyon merkezinde beden eğitimi öğretmeni tarafından vücudunun esnek olması dolayısıyla cimnastiğe yönlendirildi.

Merkez ile beraber Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ne devam eden Nilsu, 2016 yılında lisans alarak Özel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonalarına katıldı. 2018 ve 2019'da bir ve ikinci kademe cimnastikte Türkiye şampiyonu olan Nilsu, bu durumun milli forma giymeye yeterli olmaması nedeniyle milli takım yetkililerinin de yönlendirmesiyle aletli cimnastik çalışmaya başladı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle 2020 Türkiye Şampiyonası'nın iptal edilmesi üzerine bu dalda yarışmalara katılamayan Nilsu, yapılacak ilk şampiyonada başarılı sonuç alarak, milli formayı giyebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Nilsu Taşkınlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu an yer egzersizleri yaptığını belirtti.

İlk önce evde ve dernekte çalıştığını ifade eden Nilsu, "Milli takıma girmek istiyorum. Orada olacağıma inanıyorum." dedi.


- Zehra Eruçar: "Milli takıma gireceğine inancım tam"


Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı
Zehra Eruçar da kulüp antrenörü Özkan Güngör'ün yeteneğini keşfettiği Nilsu'nun lisansını çıkartıp, şampiyonalara katıldıklarını belirtti.

Nilsu'nun iki kez Türkiye şampiyonu olduktan sonra milli takım kampına çağrıldığını, dereceye girdiği dallarda milli forma giyme imkanı olmadığı için aletli cimnastiğe yönlendirildiğini ifade eden Eruçar, şunları kaydetti:

"Nilsu'yu çok beğendiler, bizden milli takım için çalışmamızı istediler. 2021'de salgını atlatırsak kızımızı milli takıma hazırlıyoruz. Kendi dernek binamızda veya bulabildiğimiz şartları uyan her yerde cimnastik çalışmalarına devam ediyoruz. Nilsu haftada 5 gün, günde iki saat olmak üzere çalışıyor. Milli takıma gireceğine inancım tam. Milli takımda da yurt dışında güzel dereceler alacağına inanıyorum."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngilizler, Macron'un Türkiye korkusunun sebebini açıkladı
Dünya

İngilizler, Macron'un Türkiye korkusunun sebebini açıkladı

İngiliz Independent, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi Rusya ve Çin'den daha büyük bir tehdit olarak gördüğünü yazdı. Aynı..
Türkiye kararını duyan Macron, dumura uğradı
Dünya

Türkiye kararını duyan Macron, dumura uğradı

AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye karşı yaptırım kararının çıkmaması, Türkiye ve İslam düşmanı Emmanuel Macron'un yüzünün düşmesine neden o..
İnsanlıktan çıkmıştı... Gençlere kötü örnek olan o kadına hapis cezası!
Dünya

İnsanlıktan çıkmıştı... Gençlere kötü örnek olan o kadına hapis cezası!

Zombi Angelina Jolie ya da Zombi Gelin olarak tanınan 19 yaşındaki İranlı Sahar Tabar'ın, 'kamuyu yolsuzluğa teşvik etmek' suçundan 10 yıl h..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay