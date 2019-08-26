0553 313 94 23

(Özel) Sosyete tilki

Bursa’da her akşam yüzlerce kişinin oturduğu siteyi ziyaret eden tilkiyi fotoğrafçı elleriyle besliyor.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:36
(Özel) Sosyete tilki

Bursa’da her akşam yüzlerce kişinin oturduğu siteyi ziyaret eden tilkiyi fotoğrafçı elleriyle besliyor.


Filmlere konu olacak dostluk hikayesi Bursa’da yaşandı. Sayfiye yerindeki siteyi her akşam yabanî bir tilki ziyaret etmeye başladı. Her akşam evlerinin önüne kadar tilkinin geldiğini gören Münacettin Öztürk, yıllarca sürecek dostluklarının temelini tilkiyi besleyerek başlattı. Öztürk, her akşam sitenin içerisinde dolaşan hayvanı elleriyle beslemeye başladı. Akşamları aksatmadan siteye gelen tilkinin karnını doyuran Öztürk, yemekten sonra da tatlı niyetine çatalla karpuz ikram ediyor. Bu beslenme saati her akşam tekrar ediyor. Tilkiyi artık ailesinin bir ferdi gibi gören Öztürk, ona gözü gibi bakıyor. Bunu gören eş dost hayranlıklarını gizleyemiyor.


Bu dostluğun yıllardır sürdüğünü ifade eden Münacettin Öztürk, "Ben fotoğrafçılık yapıyorum. Bursa’da oturuyorum, yazın yazlığımıza geliyorum. Evimize her akşam tilki misafir olarak geliyor. Biz de elimizden geldiği kadar onu besliyoruz. Tilki bizi çok seviyor. Onunla aramızda sıkı bir dostluk bağı kuruldu. Biz ilk başlarda evimizin çevresine sokak hayvanları için yemek artığı bırakıyorduk. Bir baktık ki tilki de bu yemeklerden yemeye başladı. Artık devamlı geliyor. Hayvan bana alıştı. Onu elimle ve çatalla besliyorum. Aramızda sıkı bir bağ kuruldu. Kimi zaman akşam saati geliyor, kimi zaman ise gece geç saatlerde geliyor. Bu hayvan doğada yaşıyor. Kesinlikle evcil değil. Tilkiyle dostluğumu öğrenenler yaklaşma, ısırır diyorlar, ama hiç öyle bir şey olmadı" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:36
  1. fotoğraf
  2. doğa
  3. fotoğrafçılık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı
    1. Aksaray'da hafif ticari araç şarampole..
    2. Ali Babacan yakın çevresine açıkladı!..
    3. (Özel Haber) Yutularak tüketilen..
    4. Açık artırmaya gir otonu ucuza getir
    5. Başkan Karataş’tan 1071 Malazgirt..
    6. İzmir'de 69 kaçak göçmen yakalandı
    7. Siemens Healthineers Türkiye Genel..
    8. Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon..
    9. Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon..
    10. Kan donduran ifadeler! ‘Videom..
    11. "Üzüm salkımlı kadın yüzü" heykelini..
    12. Arzum ve Anadolu Kültürel..
    13. Tower Plaza’da sona doğru
    14. Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
    15. Bu akşam sofralarınız şenlenecek:..
    16. Elazığ’da 117 motosiklet denetlendi,..
    17. Siemens Healthineers Türkiye’de atama
    18. Nihat Genç'ten Kemalistleri..
    19. Ruhani'den "fırsatları..
    20. Bakan Ersoy: "Malazgirt’in 948’inci..
    21. Nükleer enerjiyle gelişen şehir,..
    22. Burdur’da ev yangını
    23. Mersin'de elektrikli bisiklet refüje..
    24. Leyla yeni "yüz" bekliyor
    25. Diyarbakır’da elektrik tellerine..
    26. Boğaziçi Film Festivali'nden "Festival..
    27. Morhipo.com ve İMA’dan yeni nesil..
    28. Muhtarlardan kayyuma tam destek
    29. (Özel) 12 kişilik aile, harabeye dönen..
    30. Kadın cinayetlerine karşı radikal..
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Yusuf Kaplan'dan İhsan Şenocak tepkisi! 'Faşist bunlar'
    Yusuf Kaplan'dan İhsan Şenocak tepkisi! 'Faşist bunlar'
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı