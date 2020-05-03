(Özel) Sokağa çıkma kısıtlamasında firar eden koyunları polis yakaladı

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Denizli’de sahibinin kırktığı 7 koyun ağıldan kaçtı. Kentin merkezinde farklı noktalara dağılan koyunlar evlerinin balkonlarında oturan vatandaşların ihbar ve yönlendirmesi ile polis tarafından bulundu.

Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan 61 yaşındaki Naciye Gümüşsoy, koyunlarını ağılda kırparken evinin önündeki yeşillik alana bıraktı. Malzeme almak için eve giren Gümüşsoy, dışarı çıktığında koyunlarını göremeyince bir süre çevrede aradı. Ancak koyunlarını bulamayan Gümüşsoy, polise arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Gümüşsoy ile birlikte sokaklarda koyunları aramaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkmayan vatandaşlar, balkon ve pencerelerden baktıklarında sokaklarda koyunları görünce önce şaşırdı ardından polisi aradı. Kaçan 7 koyun, vatandaşların ihbar ve yönlendirmeleri ile kaybolduktan yaklaşık yarım saat sonra yakalandı.

“Evden değneğimi alıp çıkana kadar koyunlar gözden kayboldu”

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Gümüşsoy, koyunlarını kırkmaya başladığını, son kalan koyunu kırkarken hayvanların kaçtığını kaydederek, “Bir haftadır birer ikişer kırpıyordum koyunlarımı. Koyunu kırptım bitirdim, biri ağıla girmedi kaçtı. Bende diğerlerini saldım, onunla birlikte gelir diye düşündüm. Daha sonra çimenliğe doğru yöneldiler. Oğluma söyledim koyunlara bakmasını, oğlum da ‘Gelirler’ dedi. Evden değneğimi alıp çıkana kadar koyunlar gözden kayboldu. Çevreye baktım bulamadım, sonra polisi arayıp yardım istedim. Sonra yukarıdaki mahallede oturanlar polisi arayıp ihbar etmiş, ‘koyunlar burada geziyor’ diye. Sağolsunlar 4 koyunu yakalamış ve kaçmasın diye bir yere kapatmışlar. Diğerlerini de başka bir yerde buldum. Hepsini topladım aldım geldim” diye konuştu.