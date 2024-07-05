Özel sektör öğretmenlerine çözüm arayışı! Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, Komisyon'dan geçti

Asgari ücret koşulları var, yayılmış durumda, süreli iş sözleşmesi üzerinden çalışıyoruz. Bir takvimi var, mayıs, haziran aylarında sözleşmeyi imzalarız. Herhangi bir pazarlık hakkımız yok" ifadelerini kullandı. Edebali, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin aldıkları brüt maaşın kamuda çalışan öğretmenlerle paralel bir noktaya çekilmesinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı tasarruf tedbirleri nedeniyle 3 yıl boyunca zorunlu alımlar dışında öğretmen alınmayacağı ve bu nedenle özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmen sayısının artacağını vurgulayarak düzenleme talep etti.

Kanun teklifinin kabul edildiği komisyon toplantısının sonunda konuşan Komisyon Başkanı Mahmut Özer, kanun teklifinin Genel Kurul'da görüşüleceği salı günü siyasi parti temsilcilerini odasına davet etti. Özer, "İnşallah, bu parti temsilcileriyle bağlantılı olarak istişari düzenimizi devam ettireceğiz ve parti temsilcisi arkadaşlarımızı da salı günü saat 10.00’da odama davet ediyorum. Konumuz, gündem maddemiz de özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin hakların iyileştirilmesiyle ilgili neler yapabiliriz. İnşallah, Genel Kurul aşamasına geldiği aşamada diğer bakanlıklarla da görüşerek ortak bir gelişme sağlayabilirsek, sizlerle istişare ederek mesafe alabilirsek, inşallah, o süreçte de bir katkı verebilme imkanı olacak" dedi. (DHA)

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