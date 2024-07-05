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Eğitim Özel sektör öğretmenlerine çözüm arayışı! Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, Komisyon'dan geçti
Eğitim

Özel sektör öğretmenlerine çözüm arayışı! Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, Komisyon'dan geçti

Yeniakit Publisher
2024-07-05 19:00:00 -
Özel sektör öğretmenlerine çözüm arayışı! Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, Komisyon'dan geçti

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin, Komisyon görüşmelerinin ilk toplantısında eğitim sendikalarına söz hakkı verilen bölümde konuşan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, kanun teklifine ilişkin görüşlerini paylaştı, Edebali, "Biz, Milli Eğitim Bakanlığının birer personeliyiz, sadece özel öğretim kurumlarını çalıştıran kurucu temsilcilerinin bir çalışanı değiliz. Burada ciddi kafa karışıklıkları var, düzensizlik var, denetimsizlik var, kontrolsüz bir büyüme var. Özel öğretim kurumları büyüyor, artıyor, arttıkça buralarda çalışan öğretmen sayısı da artıyor. Sayısı 400 bini bulan öğretmen bu güvencesiz çalışma koşulları altında patronların insafına terk edilmiş bir şekilde çalıştırılıyor.

Asgari ücret koşulları var, yayılmış durumda, süreli iş sözleşmesi üzerinden çalışıyoruz. Bir takvimi var, mayıs, haziran aylarında sözleşmeyi imzalarız. Herhangi bir pazarlık hakkımız yok" ifadelerini kullandı. Edebali, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin aldıkları brüt maaşın kamuda çalışan öğretmenlerle paralel bir noktaya çekilmesinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı tasarruf tedbirleri nedeniyle 3 yıl boyunca zorunlu alımlar dışında öğretmen alınmayacağı ve bu nedenle özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmen sayısının artacağını vurgulayarak düzenleme talep etti.

 Kanun teklifinin kabul edildiği komisyon toplantısının sonunda konuşan Komisyon Başkanı Mahmut Özer, kanun teklifinin Genel Kurul'da görüşüleceği salı günü siyasi parti temsilcilerini odasına davet etti. Özer, "İnşallah, bu parti temsilcileriyle bağlantılı olarak istişari düzenimizi devam ettireceğiz ve parti temsilcisi arkadaşlarımızı da salı günü saat 10.00’da odama davet ediyorum. Konumuz, gündem maddemiz de özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin hakların iyileştirilmesiyle ilgili neler yapabiliriz. İnşallah, Genel Kurul aşamasına geldiği aşamada diğer bakanlıklarla da görüşerek ortak bir gelişme sağlayabilirsek, sizlerle istişare ederek mesafe alabilirsek, inşallah, o süreçte de bir katkı verebilme imkanı olacak" dedi. (DHA)

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