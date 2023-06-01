Özel sağlık sigortası fiyatları tavan yaptı!

Özel sağlık sigortalarındaki fiyat artışı tüketici şikayetlerini de beraberinde getirdi. Şirketten şirekete fiyat oranları değişse de artışlar 3-4 katı buluyor. Hatta 4 katından fazla poliçe ücreti talep eden şirketlerden söz ediliyor. Örneğin en düşük 10 bin TL olan sağlık sigortası poliçesi 35 bin liraya kadar çıkabiliyor. En yüksek 80 bin TL olan poliçe, 150-160 bin TL'ye kadar yükseliyor. Tedavi şekline ve hasta yaşına göre 20 bin TL olan poliçe 150 bin liraya kadar ulaşabiliyor.

Fiyat artışını değerlendiren sektör temsilcileri zarar ettikleri için poliçelere zam yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

ENFLASYON VE KUR ETKİSİ

Bloomberght' den Cemre Nur Karaca'nın haberine göre,yüksek enflasyon ve belirsiz kurun sektörü olumsuz etkilediğini söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, “11 İldeki deprem ve sonucunda yaşanan olumsuzluklar, pandemi, döviz kurundaki artışlar, yüksek enflasyon, personel maliyetleri ve genel maliyetlerdeki artış poliçelerin fiyatını yukarıya çekti” dedi.

Hastane fiyatlarında da ciddi artışlar yaşandığına dikkat çeken Levent Korkut, “Hastane fiyatları da 3-4 kat artmış durumda. Tedavi ve ameliyat gibi alanların fiyatları da çok yükseldi haliyle sigortacılık sektörü de zarar ettiği için zam yapmak durumunda kaldı” açıklamalarında bulundu.

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CAYMA ORANI YÜZDE 8

Gelir kaybı olan tüketicilerin cayma haklarını kullandıklarını belirten Korkut, “SGK’ya bağlı çalışanlara ya yatarak ya da tamamlayıcı sağlık sigortası olarak paketler öneriyoruz. Normalde cayma talebi yüzde 15’leri buldu, ancak düşük poliçelere geçen tüketiciyle birlikte cayma oranı yüzde 8 civarında” dedi.