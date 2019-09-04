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(Özel) Sabah 05.30’da dondurma çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

Denizli’de sabah 05.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:54
(Özel) Sabah 05.30’da dondurma çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

Denizli’de sabah 05.30 sıralarında iki gencin marketten dondurma çalması anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Market sahibi ise 20 TL’lik bir kutu dondurma çalan iki genç hakkında şikayetçi olacak.


Olay, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah 05.30’da isimleri henüz belirlenemeyen 2 genç markete geldi. Kapalı olan markette gözlerine dondurma dolabını kestiren şahıslar ardından harekete geçti. Gençlerden biri kilitli olan dondurma dolabının kapağını zorlamaya başladı. Bu sırada diğer genç ise gözcülük yapmaya başladı. Sonrasında ise kilidi kırmayı başaran genç dolaptan 20 TL’lik bir kutu dondurma çaldı. Şahıslar sonrasında ise çaldıkları dondurma ile birlikte bölgeden uzaklaştı. Şahısların hırsızlık anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.



"Kötü niyet dondurmayla başlar banka soymaya gider"


Zihniyetin kötü olduğunu ve önlem alarak durumu emniyete bildireceğini belirten Hamza Ağdaş isimli market sahibi ise güvenlik kameralarını izleyince olayın farkına vardığını söyledi. Ağdaş, “Sabah dükkana geldiğimde dondurma dolabının kilit yerinin yamuk olduğunu fark ettim. Kilitlediğimde her zaman dikkat ettiğim bir yer olduğu için merak edip kamerayı açtım. Saat 05:30 civarlarında yaklaşık 15-16 yaşlarında 2 genç çocuğun dolabın bir şekilde kapağını kaldırarak büyük kapta dondurma aldığını gördüm. Mesele dondurma değil bunun alışkanlık haline gelmesi. Bugün dondurma dolabına giren yarın dükkana girer. Başka arkadaşlar da mağdur olmasın. Keşke gelip isteseydi, ‘Abi bir dondurma istiyoruz’ deselerdi. Yani ben ve diğer esnaf arkadaşlarımın vereceği kanaatindeyim. Ama maalesef kötü niyet dondurmayla başlar belki banka soymaya kadar gidebilir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:54
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