(ÖZEL) Ramazan Bayramı arifesinde Karşıyaka Mezarlığı sessizliğe büründü

Ramazan Bayramı arifesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Ankara’nın en büyük mezarlığı olan Karşıyaka Mezarlığını sessizliğe bürüdü. Normal şartlarda bayram arifesinde ziyaretçi akınına uğrayan Karşıyaka Mezarlığı’nda yaşanan sakinlik ise drone ile görüntülendi.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en büyük mezarlıkları arasında yer alan Karşıyaka Mezarlığı, Ramazan Bayramı arifesinde havadan drone ile görüntülendi. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 23 - 26 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle mezarlık ziyaretlerinin yapılamaması sonucu Karşıyaka Mezarlığı boş kalarak sessizliğe büründü.

Özellikle dini bayramların öncesinde yoğun bir şekilde yapılan kabir ziyaretlerine, bu sene Covid-19 salgını dolayısıyla 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması engel oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından Ramazan ayı başında duyurulan ‘Ramazan Tedbirleri’ konulu genelgede mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılacağı bildirilmişti. Söz konusu genelge sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir genelge daha yayımlanarak, “24.05.2020 Pazar gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçileri (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri halinde valilik/kaymakamlıklarca sağlanacaktır.)” kararı açıklandı.