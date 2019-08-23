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(Özel) Park yeri cinayetinde sanığının yargılanmasına devam edildi

Bağcılar’da park yeri nedeniyle çıkan tartışma sonucu Hüseyin Gerçek’in (57) ateş edilerek öldürülmesine ilişkin sanık Süleyman Bor’un (40) yargılanmasına devam edildi.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:12
(Özel) Park yeri cinayetinde sanığının yargılanmasına devam edildi

Bağcılar’da park yeri nedeniyle çıkan tartışma sonucu Hüseyin Gerçek’in (57) ateş edilerek öldürülmesine ilişkin sanık Süleyman Bor’un (40) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada konuşan maktulün oğlu Özgür Gerçek, sanığın olay anında elinde silah gördüğünü söyleyerek “Bir otopark kavgasından adam mı vuracaksın” dediğini aktardı.


Bağcılar’da 17 Ocak 2019’da park yeri meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu Hüseyin Gerçek’in (57) evinin önünde ateş edilerek öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Süleyman Bor ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.


“Kesinlikle rahmetliyi vurmaya yönelik bir şey yapmadım”


Savunması sorulan tutuklu sanık Süleyman Bor, Hüseyin Gerçek’in kendisine küfür ettiğini söyleyerek “Ben iş yerimde bulunan silahı yanıma aldım. Korkutma amaçlı takmıştım. Gözlerim miyoptur uzağı çok iyi göremem. Oğlumun baba deyişini duydum etrafına 5-6 kişi toplanmıştı. Ben de o tarafa gittim. Rahmetlinin elinde ne olduğunu göremediğim bir şey vardı. Ben de o panikle havaya doğru ateş ettim. Kesinlikle rahmetliyi vurmaya yönelik bir şey yapmadım. Çok pişmanım” dedi.


“Havaya ateş ettim diyerek yalan söylüyor”


Maktul Hüseyin Gerçek’in eşi müşteki Songül Gerçek ise, olay günü dışarıdan bir ses duyduğunu söyleyerek “Çocukların arkasından silahla ateş edip kaçtı. Silahı direkt eşimin karşısında durup sıktı. Havaya ateş ettim diyerek yalan söylüyor” şeklinde beyanda bulundu.


“Bir otopark kavgasından adam mı vuracaksın”


Söz verilen Hüseyin Gerçek’in oğlu müşteki Özgür Gerçek kardeşi Onur’un olay günü kendisini aradığını ve kavga olduğunu söylediğini aktardı. Özgür Gerçek “Ben oraya gittiğimde kavga bitmişti. Araya girip babamı sakinleştirdim. Eve doğru çıkarken sanığın elinde silahı gördüm. Bize ‘dükkanın içine girin size ne yapacağımı biliyorum’ dedi. Ben de ‘gir dükkanına, bir otopark kavgasından adam mı vuracaksın’ dedim” şeklinde konuştu.


Maktulün bir diğer oğlu Onur Gerçek ise sanığın olay anında kendilerine doğru 3 kişi ile birlikte koşarak geldiğini söyleyerek silahı sanığın ateşlediğini ve tekrar kurmaya çalıştığını anlattı. Onur Gerçek ilk ateş edilmeden sonra sanığın elini tutup havaya kaldırdığını açıkladı.


Mahkeme tarafların dinlenilmesinin ardından ara kararını açıkladı.


Mahkeme sanık Süleyman Bor’un tutukluluk halinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



İddianameden


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 17 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen olay anlatıldı. Bağcılar ilçesinde meydana gelen olayda aracını evinin bulunduğu sokağa park edemeyen maktul Hüseyin Gerçek’in oto galerici olan sanık Süleyman Bor’un dükkanına giderek aracına park yeri bulamadığını söylediği ve dükkanda bulunan kişiler ile tartıştığı aktarıldı. İddianamede maktul ve yanındakilerin olay yerinden ayrılmasının ardından sanık Süleyman Bor’un maktulün peşinden koşarak geldiği ve maktulün evine yöneldiği esnada ruhsatsız silahı ile ateş ettiği ve bu atışın maktul Hüseyin Gerçek’in başına gelerek hayatını kaybetmesine neden olduğu anlatıldı. İddianamede ifadesine yer verilen Süleyman Bor’un maktulün park yeri nedeniyle hakaret içeren sözler söylediği, zayıflayan görme yetisi olduğu ve havaya 1 el ateş ettiğini söylediği belirtildi. Süleyman Bor’un ‘kasten öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah ve mermi bulundurma’ suçlarından müebbet ile 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:12
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