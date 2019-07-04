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(Özel) Pamukkale’de tüm zamanların rekoru kırıldı

Denizli’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale, yılın ilk altı ayındaki 1 milyon ziyaretçi sayısı ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:58
(Özel) Pamukkale’de tüm zamanların rekoru kırıldı

Denizli’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale, yılın ilk altı ayındaki 1 milyon ziyaretçi sayısı ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23’lük artışın yaşandığı Pamukkale’yi yıl sonuna kadar 2 milyon 800 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor.


UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Denizli’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale, dört mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. 2 bin 500 yıldır termal sularıyla şifa dağıtan Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti’ndeki tarihi yapılar, bölgeye dünyanın her yerinden ziyaretçi çekiyor. Beyaz travertenler, antik kent, Kleopatra olarak bilinen antik havuz, cehennem kapısı, Hz. İsa’nın 12 Havarisi’nden Aziz Phillippus’un mezarı ve diğer tarihi güzellikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Pamukkale’yi bu yılın ilk 6 ayında 1 milyon turist ziyaret etti.



“Geçen yıla göre yüzde 23 artış var”


2019 yılındaki rakamların turizmcileri memnun ettiğini belirten Denizli Turistik Otelciler Derneği (DENTUROD) Başkan Gazi Murat Şen, Pamukkale’de geçen yıla göre yüzde 23’lük bir artış yaşandığını söyledi. Pamukkale Ören Yeri’ne yılın ilk 6 ayında 1 milyon ziyaretçi sayısını aştıklarını aktaran Başkan Şen, yıl sonunda bu sayısının 2 milyon 800 olmasını beklediklerini kaydetti.



“Gece ışıklandırmasının ardından 5 milyon ziyaretçi hedefimiz var”


Ören yerinin ışıklandırma yapılarak gece ziyaretçilerine açılmasının ziyaretçi sayısında önemli bir artış sağlayacağına dikkat çeken Başkan Şen, “Bölgemizdeki yaz aylarında sıcaklıklar 40 derecelerin üstüne çıkabiliyor, gelen misafirlerimiz de genellikle orta yaş ve orta yaşın üstünde. Bu misafirlerin Pamukkale’yi daha nitelikle dolaşabilmeleri için gece aydınlatılmasının yapılması ve ören yerine gece dolaşımı sağlanmasıyla giriş rakamlarının ilk etapta 3 milyon 500 bine, sonrasında ise 5 milyona ulaşabileceğini umut ediyoruz. Bölgedeki gezi alanı çok büyük bir alan ve akşam ziyaretleri olduğunda mutlaka ziyaretçi sayısı da artacaktır” dedi.



“Antik tiyatroda gösteri yapılması konaklamayı arttırır”


Hierapolis Antik Kenti içindeki antik tiyatroda gece ziyaretlerinin yanında gösterilerin de yapılabileceğine değinin Başkan Şen, “Antik tiyatroda gösteriler yapılırsa, Pamukkale Ören Yeri’ne gelen misafirlerin konaklama gün sayısını da arttıracaktır. Bölgemiz son dönemde balon turları ve yamaç paraşütüyle zaten destekleniyor. Biz bu ivmeyi daha hızlı bir şekilde arttırarak Pamukkale Ören Yeri’ne ziyaretçiyi daha fazla almak istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:58
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