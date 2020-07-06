Özel okullar ne zaman açılacak?
Özel okullar ne zaman açılacak? sorusu merak ediliyor. , Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılacağı resmi tarihlerin duyuruldu. Özel okullar da, telafi eğitimlerini gerçekleştirecek. Peki, özel okulların açılma tarihi ne?
Özel okullar ne zaman açılacak?
Özel okullar ise 15 Ağustos itibarıyla öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak en az üç hafta olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendileri belirleyecek. 15 Ağustos tarihi cumartesi gününe denk geldiği için eğitimlerin 17 Ağustos itibariyle başlaması bekleniyor.
MEB ara tatiller ne zaman olacak?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter’dan yaptığı açıklamada “31 Ağustos’ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Kontrollü sosyal yaşam ile herkesi çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz” paylaşımında bulundu.
Okullar 31 Ağustos’ta açılacak ve gelecek yıl 18 Haziran’da yaz tatili başlayacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de, yarıyıl tatili 25 Ocak – 5 Şubat 2021’de, ikinci dönem ara tatili de 12-16 Nisan 2021’de.