Özel okulda iğrenç olay! 6 öğrenciye cinsel istismar iddiası

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık M.A. (45) ve aileler ile taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen mağdur aileleri, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, M.A'nın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanık M.A, öğrencilerine "beklenildiği ve gerektiği gibi davrandığını" iddia etti, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, 2 çocuğa karşı "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" suçundan 24 yıldan 45 yıla, 4 çocuk yönünden "çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı" suçundan 60 yıldan 157 yıl 5 aya, 1 çocuğa karşı da "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, konuya ilişkin idari soruşturmanın mevcut örneğinin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden istenmesine ve dosyaya eklenmesine karar verdi.

Sanık avukatlarına esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için ek süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

Kocaeli'de bir özel okulda 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan sınıf öğretmeni M.A, 8 Ocak'ta tutuklanmıştı.