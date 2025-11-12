  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Önder Aksakal’dan İmamoğlu Suç Örgütü yorumu: Cumhuriyet tarihinde böyle bir ahlak dışı dönem yok

Venezuela, olası ABD saldırısına karşı O taktiği uygulayacak

İşte İBB’deki ‘rüşvet sistemi’. Adrese teslim ihalelerde "Suç örgütü" payı

Türk savunma teknolojileri Afrika’da vitrine çıktı: Kıta ülkeleriyle “kazan-kazan” temelli ilişkiler geliştirildi

Rüşvet çarkı Şişli Belediyesi’nde de dönmüş! 10 milyon doları veren düdüğü çalar

Bakan Şimşek ‘Temelleri sağlamlaştıracağız’

Devlet Bahçeli'den düşen kargo uçağıyla ilgili flaş açıklama: Her ifade hükümsüzdür

Abdurrahman Dilipak’tan Öcalan’a ‘tevbe’ çağrısı: Vahşi'nin tevbesi gibi tevbe et!

Başakşehir'de zincirleme kaza! Yaralılar var

İmamoğlu’ndan Arsız Meydan Okuma! İddianameye İlk Tepki: Hakaret oldu! Silivri’den Savcılara “Yazıklar Olsun” diye seslendi
Yerel Özel okulda iğrenç olay! 6 öğrenciye cinsel istismar iddiası
Yerel

Özel okulda iğrenç olay! 6 öğrenciye cinsel istismar iddiası

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Özel okulda iğrenç olay! 6 öğrenciye cinsel istismar iddiası

Kocaeli'de bir özel okulda 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık hakkında mütalaa verildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık M.A. (45) ve aileler ile taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen mağdur aileleri, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, M.A'nın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanık M.A, öğrencilerine "beklenildiği ve gerektiği gibi davrandığını" iddia etti, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, 2 çocuğa karşı "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" suçundan 24 yıldan 45 yıla, 4 çocuk yönünden "çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı" suçundan 60 yıldan 157 yıl 5 aya, 1 çocuğa karşı da "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, konuya ilişkin idari soruşturmanın mevcut örneğinin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden istenmesine ve dosyaya eklenmesine karar verdi.

Sanık avukatlarına esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için ek süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

Kocaeli'de bir özel okulda 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan sınıf öğretmeni M.A, 8 Ocak'ta tutuklanmıştı.

İmamoğlu’nun Casusluk suçlamasına verdiği cevap: 'CIA ile iş tutmam, Kur’an bilen adamım ben' Savcılık ifadesinde bile Kur’an istismarı!
İmamoğlu’nun Casusluk suçlamasına verdiği cevap: 'CIA ile iş tutmam, Kur’an bilen adamım ben' Savcılık ifadesinde bile Kur’an istismarı!

Gündem

İmamoğlu’nun Casusluk suçlamasına verdiği cevap: 'CIA ile iş tutmam, Kur’an bilen adamım ben' Savcılık ifadesinde bile Kur’an istismarı!

İdam olsa beslemezdik bunları! Çocuk istismarcılara demir yumruk
İdam olsa beslemezdik bunları! Çocuk istismarcılara demir yumruk

Gündem

İdam olsa beslemezdik bunları! Çocuk istismarcılara demir yumruk

İstismarsa varlar camide yoklar! "Atatürk’e mevlit okuyun" diyenlerin kendileri gelmiyor
İstismarsa varlar camide yoklar! “Atatürk’e mevlit okuyun” diyenlerin kendileri gelmiyor

Gündem

İstismarsa varlar camide yoklar! “Atatürk’e mevlit okuyun” diyenlerin kendileri gelmiyor

İstismarcıları rezil eden istihdam verisi Ak Parti geldi kadın hakları bitti öyle mi!
İstismarcıları rezil eden istihdam verisi Ak Parti geldi kadın hakları bitti öyle mi!

Ekonomi

İstismarcıları rezil eden istihdam verisi Ak Parti geldi kadın hakları bitti öyle mi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanına suikast suçundan tutuklandı
Gündem

Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanına suikast suçundan tutuklandı

Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı, yaptığı bir paylaşımın ardından gözaltına alındı. Hakkında “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili sald..
Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama
Gündem

Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, C130 askeri kargo uçağının ..
İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu
Gündem

İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu

CHP’nin hırsızlıktan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Almanya merkezli Axel Springer Özgürlük Vakfı’nın “Cesa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23