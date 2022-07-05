Özel okul lise kayıtları ne zaman başlayacak ne zaman bitecek? Lise özel okul kayıtları nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 30 Haziran’da sonuçlarını açıkladığı LGS sonuçlarının ardından lise tercih sürecini başlattı. Öğrenciler LGS puanı ile lise tercihlerini 4 Temmuz’dan itibaren gerçekleştirmeye başladı.

Lise tercihleri ne zamana kadar yapılacak?

Bakanlık tarafından açıklanan tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre öğrenciler, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak. Tercihler, 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek ve sonuçları 25 Temmuz'da "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercihte bulunabilecek. Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecekler.

Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

Özel okul lise kayıtları ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 4 Temmuz’dan itibaren 20 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek. Lise yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.