Özel okul KDV indirimi ne kadar? Özel okul KDV indirimi devam edecek mi?

Özel okul KDV indirimi var mı? Koronavirüs salgını eğitim alanını da bir hayli olumsuz etkiledi. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Hal böyle olunca özel okul KDV indirimi konusunu da merak ediliyor. Peki, KDV indirimi ne kadar özel okul? Özel okul KDV indirimi sürüyor mu?