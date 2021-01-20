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Ekonomi Özel okul KDV indirimi ne kadar? Özel okul KDV indirimi devam edecek mi?
Ekonomi

Özel okul KDV indirimi ne kadar? Özel okul KDV indirimi devam edecek mi?

Özel okul KDV indirimi var mı? Koronavirüs salgını eğitim alanını da bir hayli olumsuz etkiledi. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Hal böyle olunca özel okul KDV indirimi konusunu da merak ediliyor. Peki, KDV indirimi ne kadar özel okul? Özel okul KDV indirimi sürüyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-01-20 15:38:00 -
Özel okul KDV indirimi ne kadar? Özel okul KDV indirimi devam edecek mi?

Özel okullarda KDV indiriminin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Peki, KDV indirimi sürecek mi?

Özel okul KDV indirimi ne kadar? Özel okul KDV indirimi devam edecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Türker ve beraberindeki dernek üyeleriyle Bakanlık'ta bir araya geldi.

Selçuk, salgın döneminde özel okul ücretlerinde yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV oranının aynı şekilde devam edip etmeyeceğine yönelik soruya, "Hazine ve Maliye Bakanlığımıza geçtiğimiz dönem sağlanan bu vergi kolaylığının bu dönem de sağlanması yönünde tavsiye görüşümüzü bildirdik." yanıtını verdi.

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