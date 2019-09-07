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(Özel) Okul çantası ağrı yapıyor

Okulların açılmasına kısa süre kala uzmanlar, aileleri uyarıyor.

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:54
(Özel) Okul çantası ağrı yapıyor

Okulların açılmasına kısa süre kala uzmanlar, aileleri uyarıyor. Ağır okul çantaları, çocuklarda sırt ve bel ağrılarına neden oluyor. Ağır çanta kullanımının çocuklarda sebep olduğu ağrılar ise ileride kronik ağrılara dönüşebiliyor. Çocukların, kendi ağırlıklarının yüzde 10’una kadar ağırlıkları taşıyabileceğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Demirkale, çocukların ağır çanta taşımaması konusunda ailelere uyarılarda bulundu.


Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Demirkale, ailelerin okul döneminde çocuklarını bel ve sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye getirdiklerini söyleyerek, bunun en büyük sebebinin çocukların ağır çanta taşımaları olduğunu kaydetti.



Bildiklerinizi unutun, ağır çantalar kamburluğa sebep olmuyor


Toplumda, ağır çantaların skolyoz ve kamburluğa neden olduğuna dair iddiaların bulunduğunu vurgulayan Doç.Dr. İsmail Demirkale, “Kesinlikle ‘skolyoz’ yani yana eğrilik ve ‘kifoz’ dediğimiz kamburluk gibi problemlere sebep olmamakta. Ama çocuklar büyüdükleri için eklemlerinde kollarında bacaklarında bir takım ağrı gibi hasarlara sebep olabilmekte. Ağır çanta taşıma gibi omuriliğe dik olan yükler, büyüyen çocukların eklemlerini ve kaslarını hasara uğratmakta” diye konuştu.



Ağır çantalar duruş bozukluğu ve kronik ağrılara sebep oluyor


Ağır taşımanın dikkat edilmediğinde çocuklarda duruş bozukluğuna sebep olabileceğini vurgulayan Demirkale, “Bu yüzden ağır çanta taşımamaları gerekiyor. Büyüyen çocuk olduğu için büyüme kıkırdaklarını ve büyüme plaklarını etkileyebileceği için ileride kronik ağrılara sebep olabiliyor” şeklinde konuştu.



Çanta ağırlığı çocukların kendi ağırlığınız yüzde 10’u kadar olmalı


Çocukların ağır çanta taşımaması konusunda aileleri uyaran Demirkale, “Bilimsel araştırmalar, çocukların ağırlıklarının yüzde 10’una kadar ağırlıkları çantalarında taşıyabildiklerini göstermişler. Eğer bu oran yüzde 15’i geçerse sırtta, belde, eklemlerinde ve kaslarında bir takım problemlere sebep olmakta. Okullarda mutlaka çocukların taşımak zorunda oldukları kitapları koyabilecekleri dolapların olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.



Doğru çanta taşıma yöntemi


Doğru çanta taşıma yöntemleri hakkında bilgi veren Demirkale, çocukların tek taraflı askıyla çanta taşımaması gerektiğinin altını çizerek, “Örneğin 40 kilogram bir çocuk, 4 kilograma kadar taşıyabilir. Ama tek taraflı taşıdığında bu tek tarafa iki kat yük binmesine sebep oluyor bu da o tarafta ağrılara sebep olabiliyor. Taşıyacakları kitaplar çantaların sırta yakın yani omurgaya yakın olan bölümlerine yerleştirilmeli, çantanın bölümlerinin çok iyi kullanılması gerekiyor. Omuz askılarının geniş, rahat süngerden yapılmış olması ve sıkıca omuza oturması gerekiyor. Çünkü eğer bu şekilde yapılmazsa çantanın içindeki ağırlıklar yukarı ve aşağı hareket ederek çocukta sırt ve bel problemlerine sebep olabilir” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:54
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