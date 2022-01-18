Özel öğrenci yurdunda sıcak ağdalı iki saatlik işkence!

Geçtiğimiz ay yaşanan olay Fatih'te bulunan özel bir öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurt sahibi İsa Ç., zeytinyağı ticareti yapmak için yurdu müdür Mustafa D.'ye bırakarak yurt dışına seyahate çıktı. Yurtdışında bulunduğu süre içerisinde yurtla ilgili bilgiler alan İsa Ç., Mustafa D.'den işlerin iyi gitmediğini öğrendi. Durumdan şüphelenen İsa Ç., babasını arayarak yurdu kontrol etmesini istedi. İddiaya göre yurdu inceleyen baba oğluna yurtta öğrencilerin olduğunu işlerin yolunda gittiğini ancak yurdun bakımsız bir halde olduğunu söyledi.

Yurdun parasını hanesine geçirdi suçlaması

Olan biteni denetlemek için gizlice Türkiye'ye dönüş yapan İsa Ç., yurda yaptığı ziyaretinde odaların öğrenci ve başkaca kişilere kiralandığını, ancak kendisine yalan yanlış bilgiler verildiğini öğrendi. Bir süre sonra Mustafa D.'nin işe aldırdığı Serkan K., iddiaya göre yurt sahibine gelerek Mustafa'nın yurda ait olan 200-300 bin lirayı kendi hanesine geçirdiğini, bu paradan 20-25 bin lirada kendisinin aldığını ancak bu parayı ücretsiz çalışarak ödeyeceğini söyledi. Duydukları karşısında öfkelenen İsa Ç., arkadaşlarıyla bir plan yaparak yurda geldi.

Sıcak ağda ile saçları ve sakallarını kopardılar

Aralarında milli sporcu da olan 4 şüpheli ellerinde silah ve bazı malzemelerle Mustafa D., ve Serkan K.'yi yurdun çamaşırhanesine indirdi. Burada Mustafa D.'nin elleri, ayakları ve gözlerini bağlayan şüpheliler yanlarında getirdiği ağdayı Mustafa D.'nin bacaklarına, kafasına ve sakallarına sürdüler. Gözleri bağlı olan genç adamın saçları ve sakalları sıcak ağda ile koparıldı. Kendisini dolandırdığını öne süren İsa C., Mustafa D.'den para istedi ancak Mustafa kimseye borcu olmadığını söyleyerek ödeme yapmayı reddetti.

260 bin lira verip canını kurtardı

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, yaklaşık 2 saat boyunca çeşitli işkencelere maruz kalan genç adam hesabında bulunan 203 bin lirayı İsa C.'ye gönderdi. Evde de dövizi bulunduğunu belirten yurt müdürü evden getirdiği 4 bin doları şüphelilere teslim etti. Şüpheliler genç adamı serbest bırakacağını, yaşanılanlardan polise bahsetmemesini ve hastaneye gitmemesini aksi takdirde öldüreceklerini söyleyerek Mustafa D.'yi serbest bıraktı.

İşkence yapılmadı, borcunu ödeyip istifa etti

Canını kurtaran Mustafa D., polis merkezine sığınarak zorla işkenceye maruz kaldığını, hesabındaki paranın şiddet zoruyla alınarak üzerine bir de senet imzaladığını anlattı. İhbarı değerlendiren emniyet güçleri şüphelilerin yakalanması için kapsamlı çalışma başlattı. İkametlerinde gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. İsa C., ifadesinde Mustafa D.'nin yurdunun müdürü olduğunu Serkan K.'nın kendisine gelerek Mustafa'nın yurda ait paraları illegal yöntemlerle hanesine geçirdiğini anlattığını ardından da Mustafa D.'nin kendisine ödeme yapıp yurt çalışanlarıyla helalleştikten sonra ayrıldığını anlattı. Mustafa D.'ye hiçbir şekilde işkence yapılmadığını ifade eden İsa C., iftiraya maruz kaldığını söyledi.