(Özel) "Nasıl yapıldığını görmem yetti" dedi, bin 400 maske üretti

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olan ve hobi olarak resim, ahşap oymacılığı, kaynak işleri, alçı ve deri işçiliği yapan iki çocuk babası Bülent Akkuş, terzilikle ilgili daha önce hiç tecrübesi olmamasına rağmen evinde sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı. "Bir defa görmem yetti" diyen Akkuş, bin 400 maske üretti.

Korona virüs salgını nedeniyle maske temini konusunda toplumun hemen hemen her kesiminden sağlıkçılara destek geliyor. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü de, Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğretmenlerin desteği ile günde 30 bin adet maske üretmeye başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan iki çocuk babası Bülent Akkuş da Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesindeki maske yapımını görerek, daha önce hiç tecrübesi olmamasına rağmen makinenin başına oturarak evinde maske üretmeye başladı.

Hobi olarak kara kalem resim, ahşap oymacılığı, alçı işleri, baba mesleği olan kaynak işleri ile deri işçiliği yapan Bülent Akkuş, "Bu tür işlerin hepsini hobi olarak yapıyorum. Bir işi yapabilmem için sadece görmem yeterli" dedi. Korona virüs salgını ile maske üretimlerinin olduğunu ve bu yönde çalışma yapmaya karar verdiğini söyleyen Akkuş, "Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesinde bu işin nasıl yapıldığını görmem yeterli oldu. Ben de sağlık çalışanlarına destek vermek için evimde makinenin başına geçerek maske üretmeye başladım. Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesinde dikime hazırlanan malzemeler bana geliyor, ben de evde 3 dakikada bir maske üretiyorum. Şu ana kadar bin 400 adet maske ürettim ve teslime hazır hale getirdim" diye konuştu.

Daha çok kara kalem resim yapmayı sevdiğini söyleyen Akkuş, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un Kayseri’yi ziyaret edeceğini duydum. Kendisine hediye etmek için akşam oturdum ve kara kalem çalışması yaptım. Ertesi gün Milli Eğitim Müdürümüz Celalettin Ekinci’nin de desteği ile Sayın Bakanımıza kendisinin kara kalem resmini hediye ettim" dedi.