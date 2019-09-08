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(Özel) Motosikletle trafikte terör estiren “ithal” maganda yakalandı

15 Temmuz Şehitler ve Atatürk Köprüsü üzerinde araçların arasında motosikletle tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşüren Cezayir uyruklu maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı.

08 Eylül 2019 Pazar 09:42
(Özel) Motosikletle trafikte terör estiren “ithal” maganda yakalandı

15 Temmuz Şehitler ve Atatürk Köprüsü üzerinde araçların arasında motosikletle tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşüren Cezayir uyruklu maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine el konularak bin 237 lira para cezası kesilen maganda, 2 yıla kadar hapisle yargılanacak.


15 Temmuz Şehitler ve Atatürk Köprüsü üzerinde motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürmüştü. Bu şekilde metrelerce giden maganda hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atmış, şov uğruna akrobatik hareketler yapmıştı. Maslak Büyükdere Caddesi ve E-5 Karayolu üzerinde de aynı şekilde giden maganda, o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınlamıştı.



Ehliyetine el konulup para cezası kesildi


Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, magandanın plakasının 41 AAH 828 olduğunu tespit etti. Sürücünün Cezayir uyruklu Mouhamed Z. olduğunu da belirleyen polis, magandayı yakalayarak gözaltına aldı. Şubeye götürülen sürücüye, ’ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri’ maddesinden bin 2 lira, ’motosiklet kullanıcılarının devamlı iki elle araç sürmemesi’ maddesinden de 235 lira olmak üzere toplamda bin 237 lira idari para cezası kesildi.



2 yıla kadar hapisle yargılanacak


Ayrıca, şahsın yabancı sürücü belgesine 60 gün süre ile geçici olarak el konuldu. Şubede işlemleri tamamlanan maganda Mouhamed Z., ’ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ maddesinden adli işlem yapılmak üzere Şişli Harbiye Polis Merkezi amirliğine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 09:42
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