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(Özel) Motosikletle şov yapan gencin “yanlama” kazası kamerada

Fatih Fındıkzade’de kayganlaşan yolda motosikletiyle "yanlama" yapan genç, hakimiyeti kaybedince kendini yerde buldu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:42
(Özel) Motosikletle şov yapan gencin “yanlama” kazası kamerada

Fatih Fındıkzade’de kayganlaşan yolda motosikletiyle "yanlama" yapan genç, hakimiyeti kaybedince kendini yerde buldu. Aksaray’da motosiklet sürücüsü bir anda yola atlayan vatandaşa çarparken, TEM bağlantı yolunda ise motosikletli çift yola dökülen yağ nedeniyle kaza yaptı. İlginç trafik kazaları kask kameralarına yansıdı.


İstanbul’un çeşitli noktalarında motosiklet sürücülerinin yaşadığı ilginç trafik kazaları kask kameralarına yansıdı. Fatih Fındıkzade’de geçtiğimiz hafta meydana gelen kazada, 34 BHZ 499 plakalı motosiklet ile seyreden Umutcan A., yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yanlama hareketi yapmaya başladı. Bir süre bu şekilde ilerleyen genç ardından hakimiyeti kaybederek kendini bir anda yerde buldu. O anları bir başka motosikletli cep telefonuyla kaydetti.



Yolun ortasında donup kaldı


Aksaray’da meydana gelen diğer kazada ise motosikletli sürücü trafikte seyrettiği esnada bir kişi bir anda yola atladı. Motosikletli, metrelerce uzaklıktan korna basarak uyarmasına rağmen yol ortasında kalan kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kısa bir süreliğine hakimiyetini kaybeden sürücü ardından yoluna devam etti. Kaza anı ise kask kamerasına yansıdı.



Yola dökülen yağda kayıp kaza yaptılar


TEM bağlantı yolunda 7 Ağustos tarihinde meydana gelen kazada ise motosikletli bir çift trafikte seyretmeye başladı. Bir süre sonra emniyet şeridine giren motosiklet sürücüsü, yola dökülen yağ nedeniyle kaydıktan sonra kontrolü kaybederek kaza yaptı. Motosikletin üstündeki sürücü ve kız arkadaşı yere savrularak yaralandı. Kaza anı ise bir başka motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:42
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