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(Özel) Mayıs ayında poşetle kızak keyfi

Aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde trekking yaparak Munzur Dağı’na çıkan bir grup doğasever, Mayıs ayında kar üzerinde poşetle kızak keyfi yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:34:27 -
(Özel) Mayıs ayında poşetle kızak keyfi

Aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde trekking yaparak Munzur Dağı’na çıkan bir grup doğasever, Mayıs ayında kar üzerinde poşetle kızak keyfi yaşadı.


Erzincan’dan 3300 rakımlı Munzur Dağlarının karlı zirvelerine yürüyerek çıkan bir grup doğasever vatandaş, Mayıs ayında kışı yaşadı. Hava sıcaklığının sıfır dereceyi bulduğu zirvede erimeyen karlı alanda poşetle kızak keyfi yaşayan vatandaşlar, doyasıya eğlendi.


Vatandaşlar sıcak günlerde poşetle kızak keyfi yaşamanın mutluluk verdiğini belirtti.

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