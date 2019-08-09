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(Özel) Maltepe’de seyir halinde olan iki aracın yol kesişiminde karşı karşıya gelmesiyle kaza meydana geldi

Maltepe’de seyir halinde olan iki aracın yol kesişiminde karşı karşıya gelmesiyle kaza meydana geldi.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:09
(Özel) Maltepe’de seyir halinde olan iki aracın yol kesişiminde karşı karşıya gelmesiyle kaza meydana geldi

Maltepe’de seyir halinde olan iki aracın yol kesişiminde karşı karşıya gelmesiyle kaza meydana geldi. Kazadan saniyeler öncesinde oradan geçen bir yaya ise kazadan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kaza, Maltepe’de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Seyir halinde olan iki araç yol kesişiminde karşı karşıya gelince çarpıştı. Kazadan saniyeler öncesinde oradan geçen bir vatandaş ise kazadan kıl payı kurtulmuş oldu. Kazanın etkisiyle araçlardan biri kaldırıma çıkarken, o esnada kaldırımda yayanın olmaması olası bir faciayı önledi. Kazayı fark eden vatandaşlar yardım için araçların yanına gelirken, kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Kazaya tanık olan bir esnaf, “Aşağıdan gelen bir araç bir de ana yoldan gelen bir araç, çarpıştı. Ana yoldan gelen araç ters yöne döndü. Burada insanlara da vurabilirdi. Karşıdan gelen bir araba olsaydı daha tehlikeli olabilirdi. Bizim dükkana da girebilirdi” dedi.


Öte yandan, meydana gelen kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yol kesişiminde karşı karşıya gelen iki araç çarpışıyor. Araçlardan biri kaldırıma savruluyor. Kazadan hemen önce oradan yürüyerek geçen vatandaş da kazadan kıl payı kurtuluyor.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:09
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