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(Özel) "Leblebi Denizli’nin mi yoksa Çorum’un mu" tartışmaları yeni bir boyut kazandı

Denizli Serinhisar Leblebici İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Cemal Kobaş, ‘leblebi Denizli’nin mi yoksa Çorum’un mu’ tartışmalarıyla ilgili konuşarak, “Leblebinin başkenti Denizli’nin Serinhisar ilçesidir.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:16
(Özel) "Leblebi Denizli’nin mi yoksa Çorum’un mu" tartışmaları yeni bir boyut kazandı

Denizli Serinhisar Leblebici İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Cemal Kobaş, ‘leblebi Denizli’nin mi yoksa Çorum’un mu’ tartışmalarıyla ilgili konuşarak, “Leblebinin başkenti Denizli’nin Serinhisar ilçesidir. İşin mutfak kısmı Serinhisar’dır, vitrin kısmı ise Türkiye’nin her tarafıdır ve bunun içerisinde Çorum da vardır” dedi.


Bir süredir tartışmaları devam eden ‘leblebi Denizli’nin mi yoksa Çorum’un mu’ tartışmalarıyla ilgili Cemal Kobaş açıklama yaptı. Dünyada leblebi üretiminin yüzde 65’inin Türkiye’de yapıldığını kaydeden Kobaş, bu rakamın yüzde 80’inin ise Denizli Serinhisar’da üretildiğini anımsattı. İşin mutfağının Serinhisar olduğunu vurgulayan Kobaş, “İlçede 160 leblebi üretim tesisinde günlük yaklaşık 110 ton sarı leblebi üretimimiz var. Yıllık yaklaşık ise 30 bin ton civarında ise sarı leblebi üretiyoruz. Türkiye üretiminin yüzde 80’lik leblebi üretiminin ise Serinhisar olarak biz karşılıyoruz. Dünyada leblebi üretiminin yüzde 65 Türkiye’de yapılıyor. Bu yüzden 65’lik kısmın yüzde 80’ini ise Denizli Serinhisar olarak biz karşılıyoruz. Yani leblebinin başkenti Denizli’nin Serinhisar ilçesi. Leblebi nohut aşamasında leblebi olana kadar ki 60 günlük süre içerisinde üretilir. Bu yüzde 80 Serinhisar ilçesinde olur. İşin mutfak kısmı Serinhisar’dır, vitrin kısmı ise Türkiye’nin her tarafıdır ve bunun içerisinde Çorum da vardır. İşin mutfak kısmı burası olduğu için Türkiye’nin her tarafına ve dünyanın 39 ülkesine leblebi gönderdiğimiz için biz vitrin kısmı ile çok fazla ilgilenmedik ama işin en iyi mutfağı Serinhisar’dadır. Leblebi coğrafi işaretimiz var ve yöresel bir ürünümüzdür. İçerisinde hiçbir katkı maddesi yok. Leblebi tabi Denizli’ye has diyebiliriz” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:16
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