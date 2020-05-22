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(Özel) Kuzey Marmara Otoyolu’nda medikal maske yüklü tır dorsesinde yangın

Kuzey Marmara Otoyolu Riva Tüneli girişinde içinde medikal maske ve eldivenlerinde olduğu tırın dorsesi alev alev yandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 22:53:41 -
(Özel) Kuzey Marmara Otoyolu’nda medikal maske yüklü tır dorsesinde yangın

Kuzey Marmara Otoyolu Riva Tüneli girişinde içinde medikal maske ve eldivenlerinde olduğu tırın dorsesi alev alev yandı. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.


Olay, saat 21.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Riva Tüneli girişi Ankara istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 EA 5824 plakalı medikal maske ve eldiven yüklü tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Sürücü dorsede çıkan yangını fark edince, tırı durdurarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri yol üzerinde dubalarla önlem alarak trafik akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Alev alev yanan dorsedeki malzemeler kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin itfaiye tarafından yapılacak olan çalışma sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.

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