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(Özel) Kuzey Ege’de yakalanan mülteci sayısı 31 bini geçti

Kuzey Ege’ye düzensiz göçmen akını artarak devam ediyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:23
(Özel) Kuzey Ege’de yakalanan mülteci sayısı 31 bini geçti

Kuzey Ege’ye düzensiz göçmen akını artarak devam ediyor. Yunanistan üzerinden Avrupa hayali ile yollar düşen onbinlerce kişi Kuzey Ege’den Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek için hayatlarını hiçe sayarak şişme botlar ile azgın dalgaları aşmaya çalışıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları yıl başından bu yana Kuzey Ege’de 31 bin 641 düzensiz göçmeni yasadışı yollardan geçiş yapmak isterken yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, çoğunluğu Suriye, Afgan, ve Afrika ülkelerinden gelen mülteciler Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçmek için Kuzey Ege rotasını tercih ediyor. Hayatlarını hiçe sayarak Kuzey Ege’den İzmir, Balıkesir ve Çanakkale sahilleri üzerinden Yunanistan’ın Midilli adasına geçmeyi deniyor. Ocak ayından bu yana geçişler sırasında yaşanan kazalarda 28 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Ocak 2019’dan bu yana Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlık ekipler yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen 31 bin 641 kişiyi yakaladı. Kaçaklar ile onların geçişlerine para karşılığı yardımcı olan 44 organizatör gözaltına alındı.


Eylül ayının ilk 15 gününde ise 135 olayda 4 bin 933 düzensiz göçmen yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isterken Kuzey Ege’de Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yakalandı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:23
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