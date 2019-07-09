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(Özel) Koca Seyit’in yolcu sayısı 150 bini geçti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde hizmet veren ve Kuzey Ege’yi dünyaya bağlayan Koca Seyit Havalimanı, 2019’un ilk yarısında 152 bin 45 yolcuya ulaştı.

09 Temmuz 2019 Salı 09:25
(Özel) Koca Seyit’in yolcu sayısı 150 bini geçti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde hizmet veren ve Kuzey Ege’yi dünyaya bağlayan Koca Seyit Havalimanı, 2019’un ilk yarısında 152 bin 45 yolcuya ulaştı.


Devlet Hava Meydanları İşletmesi haziran sonu istatistiklerine göre, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı 2019 yılının ilk altı ayında iç hatlarda 149 bin 280 yolcuya uçuş hizmeti sundu. Ayrıca 2 bin 765 kişi de Koca Seyit’ten yurt dışına direk uçuş yapma imkanı buldu. Toplam Koca Seyit Havalimanı ilk altı aylık dönemde 152 bin 45 yolcuya hizmet verdi.


Havalimanına 2019 yılında bin 132 iç hat ve 22 dış hat olmak üzere bin 154 ticari uçuş gerçekleştirildi. Eğitim uçuşlarına da ev sahipliği yapan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’nda 2019’un ilk yarısında 9 bin 509 uçuş gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:25
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