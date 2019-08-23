0553 313 94 23

(Özel) Kızıl mercanlardan sonra sarı mercanlar da büyük ilgi çekiyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi son günlerde sarı mercanları ile ilgi çekiyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:07
(Özel) Kızıl mercanlardan sonra sarı mercanlar da büyük ilgi çekiyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi son günlerde sarı mercanları ile ilgi çekiyor. Birçok dalgıç buraya sarı mercanları görmek için geliyor.


24 adası ve 60 dalış noktası ile dalış meraklılarının en önemli uğrak noktalarından birisi olan Ayvalık, birçok balık, bitki ve mercan türüne ev sahipliği yapıyor. Ayvalık adaları aynı zamanda batıklarıyla da ilgi çekiyor. Uzun dalış sezonu, berrak suları, dalış okullarının kaliteli hizmeti ile ilgi çeken Ayvalık’a son günlerde dalış meraklıları sarı mercanları görmek için akın ediyor. Ayvalık adalarında farklı noktalarda görülebilen mercanlar orta derinliklerde bulunuyor.


Prodivers Dalış Okulu hocaı Kubilay Kılıç, “Ayvalık’ımız uzun dalış sezonu, deniz canlılığı ve kaliteli hizmet ile dalış meraklılarının ilgisini çekiyor. Son günlerde özellikle sarı mercanlar dalış meraklılarının gözdesi. Birçok dalgıç buraya mercanları görmeye ve fotoğraflamaya geliyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:07
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Taşbilek Satala Antik Kentindeki kazı çalışmasını inceledi
    1. Vali Taşbilek Satala Antik Kentindeki..
    2. MotoGP'de sıradaki durak Büyük Britanya
    3. Akdeniz'de peş peşe depremler
    4. Emmanuel Macron'dan Türkiye'ye karşı..
    5. Fenerbahçe, Fatih Terim Stadı’nda..
    6. Beşiktaş taraftarı buluşuyor! Muhtemel..
    7. Arzu Gür kimdir nerelidir? İstanbul..
    8. ﻿Aksaray'da otomobil tıra çarptı: Ölü..
    9. Van'da 342 kilo 700 gram eroin ele..
    10. Van’da 342 kilo eroin ele geçirildi
    11. Bursa'da cinayet sanığı, ölen gencin..
    12. 2 bin rakımda doğal "bal" bereketi
    13. Önal İnaltekin kimdir? Önal İnaltekin..
    14. Start yarın veriliyor! Erdoğan..
    15. Bee’o Propolis’ten doğal ve besleyici..
    16. TESK Başkanı Palandöken: “Çiftçiye..
    17. Yüzmeyi sevenler Nilüfer’in..
    18. Kolunu makineye kaptıran genç ağır..
    19. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    20. Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni..
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    'Bodrum' Ekrem bu kez Diyarbakır ve Batman yolcusu!
    'Bodrum' Ekrem bu kez Diyarbakır ve Batman yolcusu!