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(Özel) Karacabey longozundan mangal sefası yasak

Türkiye’nin 4 longozu arasında gösterilen Karacabey Longozu’nda mangal yakılamayacak.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:30
(Özel) Karacabey longozundan mangal sefası yasak

Türkiye’nin 4 longozu arasında gösterilen Karacabey Longozu’nda mangal yakılamayacak. Tatilciler ormana 10 dakika yürüme mesafesinde 80 dönüm arazi üzerine kurulacak olan mesire yerinde piknik yapabilecek.


Bursa’nın Karacabey ilçe sınırlarında bulunan longoz ormanları, Türkiye’nin en önemli doğal güzellikleri arasında gösteriliyor.Karacabey Belediyesi tarafından longoz ormanlarının yanına yapılacak olan 80 dönümlük tesisle piknikçilerin ihtiyaçları giderilecek. Tesislerin içinde dileyenler mangal yakarken, isteyenler de açılacak restorandan sipariş verebilecek. Bu mesire alanının değerlendirilmesiyle büyük longoz ormanlarından mangal yakmanın önüne geçilecek. Tabiatın korunması adına atılan bu adımla birlikte tatilciler her türlü ihtiyacını tesislerde giderebilecek.


Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Longozla ilgili yaptığımız tanıtım çalışmaları neticesinde çok ciddi bir hareket hâsıl oldu. Biz bu işlerin sürdürülebilir olması için yakın mahallelerde yaşayan vatandaşları bu turistik faaliyetlerin içerisine sokmak istiyoruz. Özellikle köylülerimizin yetiştirdiği ekolojik ürünlerin satılması, pazarlanması, yine oradaki gölde tekne gezilerinin köylüler tarafından organize edilmesi, ileriki zamanlarda motorlu araçların longoz ormanlarına girişinin yasaklanmasıyla, elektrikli araçları köylülerin işleteceği bir projemiz var. Maksadımız doğal dokuyu koruyarak, tabiata zarar vermeden bu alanları vatandaşlarımızın istifadesine sunmak ve gelecek nesillere aktarmak. Bu noktada kesinlikle yasaklayıcı bir zihniyetleçalışmıyoruz. Alternatif üretiyoruz. Longoz ormanlarımızın hebâ olmaması, içerisinde mangal yapılmaması, çevreye zarar verilmemesi açısından küçük longoz adını verdiğimiz bir bölüm var” dedi.


Orman Müdürlüğü ile istişareler neticesinde 80 dönümlük bir longoz mesire alanını hizmete açılacaklarını sözlerine ekleyen Özkan, “Tabii burada sosyal tesis ihtiyacı vardı. Karacabey Belediyesi olarak güzel bir proje gerçekleştirdik. İhale ile bir müteşebbise verdik. Burada kahvaltı, yemek çeşitleri, oyun grupları olacak. Turistlerin ihtiyaçları karşılanacak. Yöresel ürünlerin teşhirine, satışına yönelik stantlar olacak. Burada mangal yapmak isteyen insanlar kendi imkanlarıyla bunu yapabildiği gibi, o işletmeden de bu hizmeti alabilecekler. ‘Ben doğa aşığıyım, yaya olarak da büyük longozu gezmek istiyorum’ diyen vatandaşlarımıza da tabiata zarar vermeden bu noktada Karacabey zabıtasının ve ilçe jandarma ekiplerininnezaretinde bir seyir imkanı sunacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:30
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