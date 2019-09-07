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(Özel) Kadıköy’deki dev duvarları ve kaldırımları süsleyen resimler havadan görüntülendi

Kadıköy’de gerçekleşen mural festivali kapsamında dev binalar ve kaldırımlar devasa resimlerle süslendi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:39
(Özel) Kadıköy’deki dev duvarları ve kaldırımları süsleyen resimler havadan görüntülendi

Kadıköy’de gerçekleşen mural festivali kapsamında dev binalar ve kaldırımlar devasa resimlerle süslendi.Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü sanatçı Gülriz Sururi’nin Moda merdivenlerine yapılan resmi ile 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg’in resimleri büyük ilgi gördü. Havadan da görüntülenen devasa eserler vatandaşların beğenisini kazandı.


Kadıköy Belediyesinin düzenlediği, 6 yabancı ve 1 yerli sanatçının katıldığı mural festivalinde Kadıköy’ün duvarları mural sanatıyla renkleniyor. 14 Eylül’e kadar sürecek festivalin ilk etabı Moda, Rasimpaşa ve Koşuyolu’nda farklı sanatçıların çalışmalarıyla başladı.


Kadıköy sokaklarını renklendiren resimler vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Bina cephelerine ve kaldırımlara yapılan resimler ise havadan görüntülendi.


Festival kapsamında bugüne kadar Endonezya’dan WD (Wild Drawing) Rasimpaşa, Kırkahvesi Sokak’ta bulunan duvara ay çiçekleri koklayan kız çocuğunu; Türkiye’den Axel Mengü, Koşuyolu Caddesi’nde fil avcılığı ile mücadele mesajı ile ‘uzaylılar tarafından kaçırılan fil’ resmini; Fransa’dan Zag & Anje, Moda merdivenlerine usta oyuncu Gülriz Sururi’nin portresini; Portekiz’den Mr. Dheo & Pariz One iklim elçisi Greta Thunderberg’in portresini çizdi. İspanya’dan Carlos Callizo, Hasırcıbaşı Caddesi’nde; Ukrayna’dan Sasha Korban, Caferağa Cem Sokak’ta, Kolombiya’dan Vertigo Graffiti de Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde resimler çizdi.



‘Kaldırım Serçesi’ moda merdivenlerinde


Kadıköy Belediyesinin düzenlediği festival kapsamında yapılan çalışmalardan biri de tiyatronun ünlü ismi Gülriz Sururi’nin resmi oldu. Fransa’dan Zag & Anje, Moda Caddesi’nde bulunan merdivenlere usta oyuncu Sururi’yi resmetti. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden sanatçı Gülriz Sururi, Fransız sanatçı Edith Piaf’ın yaşamının anlatıldığı ‘Kaldırım Serçesi’ adlı müzikalde başrol oynamıştı. Resmin bir diğer özelliği ise tek bir noktadan bakıldığında Gülriz Sururi’nin siluetinin belirgin bir şekilde görülüyor olması.



16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg Kadıköy duvarlarında


İklim krizine dikkat çekmek için okul boykotu hareketini başlatarak yaşıtları arasında farkındalık oluşturan ve Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in portresi de mural festivali kapsamında Kadıköy Göztepe’deki Mustafa Mazharbey Sokak’ta bir binanın duvarına resmedildi.


Resimlerin çok iyi olduğunu söyleyen Muhammed Talha Çiğdem isimli vatandaş, “İstanbul’un her tarafında böyle çizimler görüyoruz. Aslında bu sokak sanatı olarak adlandırılan şey İstanbul’un güzelliğini daha bir güzellik katıyor. Kadıköy Belediyesine bu yüzden teşekkür ederiz. Belli açıyı yakalamak önemli. Yanından geçince anlayamadık. Uzaklaşıp bakınca gerçekten bir sanat harikası görüyorsunuz. Biz de fotoğraf çektik” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:39
  1. sanat
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