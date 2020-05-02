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Aktüel

(Özel) İstanbul’da geceyi aydınlatan şimşekler havadan görüntülendi

İstanbul’da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile çakan şimşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anlar havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 23:37:24 -
(Özel) İstanbul’da geceyi aydınlatan şimşekler havadan görüntülendi

İstanbul’da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile çakan şimşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anlar havadan görüntülendi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre, İstanbul’da sabah saatlerinde Anadolu Yakası’nda, akşam saatlerinden itibaren il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyordu. Beklenen gök gürültüsü ve sağanak yağışın gelişi havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde geceyi gündüz gibi aydınlatan şimşekler saniye saniye kaydedildi. Alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul’da hava sıcaklığının 23 derece olması bekleniyor.

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