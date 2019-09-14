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(Özel) İntihar eden kadının eşi konuştu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 katlı evin balkonundan atlayarak intihara teşebbüs eden 6 aylık evli kadının eşi konuştu.

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:26
(Özel) İntihar eden kadının eşi konuştu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 katlı evin balkonundan atlayarak intihara teşebbüs eden 6 aylık evli kadının eşi konuştu. Eşine herhangi bir şiddet uygulamadığını ve aralarında kıskançlık olmadığını söyleyen Ali K., "Eşim ben yattığım sırada intihar girişiminde bulundu. Benimle ilgili bir problemi yoktu" dedi.


Olay önceki gece Ertuğrulgazi Mahallesi Aygören Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 6 ay önce evlenen Aslıhan K., 3. katta bulan balkondan kendisi boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan Aslıhan K. ağır yaralandı. Yaralı genç kadın eşi tarafından özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine getirerek tedavi altına alındı. Ağır yaralı genç kadının tedavisi yoğun bakımda devam ederken, acılı eş olay sonrası hakkında çıkan söylentilere isyan etti.


Kıskançlık sebebiyle eşine şiddet uyguladığı, yaşanan bir tartışma neticesinde olayın meydana geldiği şeklinde bazı yayın organlarında çıkan haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını belirten Ali K., "Olay anında ben zaten uyuyordum, benim ona herhangi bir şiddet uyguladığım falan yok. Ben onu severek 6 ay önce kaçırıp aldım. Her hangi bir bir meselemiz yoktu. Kendi ailesiyle arasında oluşan sorunun benim yanımda cereyan etmesini hazmedemedi. Ben eşimi severek evlendim. Balkondan atlamadan bir süre önce bir kez daha atlamaya çalıştı, ben kendisini zorla durdurdum. İkincisinde ağabeylerimin bir anlık boşluğundan faydalanarak yeğenimin balkonundan atmış kendini. Ben olay anını görmedim. Ben onu yerde düşmüş vaziyette gördüm. Yarı çıplak vaziyette arabayla hastaneye götürdüm. Ambulansı falan beklemedim. Onu kurtarmak için elimden geleni yaptım. Eşimi çok seviyorum. Eşime karşı herhangi bir şiddet uygulamam söz konusu değil. Çıkan haberlerle ilgili pazartesi günü gidip şikayetçi olacağım. Ben iki gündür eşimi göremiyorum, kendi ailesiyle yaşadığı problem yüzünden intihar etti. Bunun faturası bana kesildi. İki gündür onlar yüzünden eşimi göremiyorum. Polise gidiyorum gelme diyorlar, hastanedeki doktorlarından bilgi alamıyorum. Eşimin durumu nedir? Gezmediğim, gitmediğim kapı kalmadı. Kimse bana yardımcı olmuyor. Eşim bir ara beni uyandırmaya çalıştı. Elinde telefonu vardı. Ailesinden biriyle konuşuyordu. Her halde beni uyandırmaya çalıştığı sırada benle tartışmaya çalıştı, ama benim ona karşı herhangi kötü bir sözüm yoktu. Orada bahsedildiği gibi ben onu zorla tutmadım. Ben yanında olsaydım bir şekilde atlamasına izin vermezdim. Ben onu yerde gördüğümde elim ayağım boşaldı. O merdivenleri nasıl indim, o hastaneye nasıl gittik, hastanede neler yaşadık kimse bilemez. Kaçırdığımız için abileri, ailesi konuşmuyordu. Ben eşimin ailesiyle aralarının düzelmesi için elimden geleni yaptım. Ben eşimi çok seviyorum, 6 aylık evliliğimiz var" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:26
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