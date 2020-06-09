(Özel) İnci kefalinin dönüşü tehlikede

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “Eğer bu mevsimlerde akarsu yataklarında su olmazsa maalesef inci kefali için bir gelecekten söz etmemiz mümkün değil” dedi.

Bendime çayındaki suyun azaldığına dikkat çeken Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “Küresel iklim değişikliği ile beraber artık dağlarımıza eskisi kadar kar yağmıyor. Dağlarımıza kışın eskisi kadar kar yağmayınca haliyle yazın derelerde eskisi kadar su olmuyor. Bir taraftan nüfus hızla artıyor, tarımsal olarak sulanan alanlar daha da büyüyor ve çiftçinin suya olan ihtiyacı artıyor. Fakat Van Gölü havzası bu noktada diğer bölgelerimize göre çok daha özel bir konumda. Çünkü yaz ayları geldiğinde Van Gölü’nde yaşayan İnci kefalleri sürüler halinde üremek için göle dökülen akarsulara göç ediyor. Fakat yaz aylarında sadece balığın suya ihtiyacı yok. Çiftçinin de suya ihtiyacı var. Suya olan talep her geçen gün artıyor ve suyumuz her geçen yıl azalıyor. İşte bu size yönetim anlamında önemli bir sorun demek. Yani bir tarafta suya ihtiyaç duyan balıklar, diğer tarafta ise üretim yapmak için suya ihtiyaç duyan çiftçiler. Dolayısıyla içerisinde bulunduğumuz bu ayda suyun çok aktif bir şekilde kullanıp yönetmemiz lazım. Bu nedenle artık salma sulama gibi sulama yöntemlerinden vazgeçip çok daha etkin sulama yöntemleri ne geçmemiz lazım. Çünkü Van Gölü havzasında inci kefali demek bir bölgede 15 bin insanın geçim kaynağı demek" diye konuştu. Akkuş, "İnci kefalinin Van Gölü’ndeki devamlılığı akarsulardaki üreme göçünün başarısına bağlı. Eğer bu mevsimlerde akarsu yataklarında su olmazsa maalesef inci kefali için bir gelecekten söz etmemiz mümkün değil. Şu anda Van Gölü’ne dökülen en büyük akarsu olan Bendimahi Çayındayız. Şu anda bulunduğumuz alan normalde dere yatağının içerisi. Suyun çekilmesi ile en az 15-20 metrelik çekilme göstermiş ve kritik sınıra gelmiş. Bu nedenle buradan yetkililere sesleniyoruz. Bu dere yatağındaki suyun artık daha fazla kesilmemesi. Bu haliyle en azından korunması gerekmektedir Eğer burada balıkları koruyamazsak maalesef Van Gölü’ndeki geçimini sağlayan 15 bin insan kesiminden bahsetmemiz mümkün değildir” dedi.