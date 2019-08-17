0553 313 94 23

(Özel) İmara açılacak dendi her metrekaresinden fidanlar yükseldi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 2015 yılında küle dönen Göynüklü, Çağrışan ve Nilüferköy ve çevresindeki ormanlık alanda fidanlar boy vermeye başladı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:05
(Özel) İmara açılacak dendi her metrekaresinden fidanlar yükseldi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 2015 yılında küle dönen Göynüklü, Çağrışan ve Nilüferköy ve çevresindeki ormanlık alanda fidanlar boy vermeye başladı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 170 hektarlık alanın imara açılacağı iddialarına, her metrekaresini ağaçlandırılarak cevap verdiklerini söyledi.


Mudanya’da 2015 senesi Ağustos ayında çıkan orman yangınında 170 hektar alan kül oldu. İmara açılması için yakıldığı iddiaları ortaya atılırken, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, tüm alanın ağaçlandırma çalışmasını küle dönmüş ağaçları temizledikten sonra tamamladı. 4 yıl zarfında ağaçlandırma çalışmalarının ne aşamaya geldiğini yerinde inceleyen Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ve AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü’den bilgi aldı.


Ağustos ayı sıcaklarının rüzgarla birlikte etkili olduğunu ve yangınların bu ayda daha da arttığını ifade eden Dr. Mustafa Esgin, “Bu ay Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınları çıktı. İçimiz yanıyor. Ormanların küle dönmemesi için gerekli ikazlar yapılıyor. Çünkü çıkan yangınların çoğunun ihmalden kaynaklandığını görüyoruz. Toplumun daha dikkatli olması gerekiyor. 4 yıl önceki yangın, 10 saat içinde söndürüldü. 47 bin 695 ağacımız yandı. O ağaçların yerine bugün 131 bin fidan dikildi. Bu fidanlar yaklaşık 4 senede 1 metreyi geçti. Kısa sürede buranın ormana dönüştüğünü göreceğiz. Kızılçam, fıstık çamı, selvi, yaban meyveli ağaçlar yangından 2 ay sonra burada hummalı bir çalışmayla kök vermeye başladı” dedi.


Mudanya’da birbirine çok yakın alanlarda yangınlar meydana geldiğini ifade eden Esgin, “Yanan ağaçlar bölgeden temizlendi. Ağaçlandırma çalışması da bitti. Yangınların kasten çıkarıldığı ve bölgenin imara açılacağı konuşuluyordu. Aslı ve astarı olmayan yaklaşımlara buradan bu fidanlarla cevap vermiş oluyoruz. Her santimetrekaresi ağaçlandırılarak vatandaşlara yeniden ormanlık alan kazandırıldı. Ağaçlarımız artık büyümeye başladı. Çağrışan bölgesinde 36 bin hektar alan küle dönmüştü. 8 bin 702 yanan ağacın yerine yaklaşık 47 bin 800 ağaç dikildi. Göknüklü ve Nilüfer arasında ise 47 bin 695 ağaç yanmıştı. Onun yerine de 131 bin fidan dikildi. Bu yangınların ihmallerden çıktığını görüyoruz. Bir kıvılcım, sıcak ve rüzgarla birlikte hız büyüyor. Hepimizin ortak değeri olan ormanları korumalıyız. Kasıt söz konusuysa, gereken adli soruşturma başlatılıyor” diye konuştu.


Küle dönen 170 hektarlık alanın enkazları temizlenip kısa bir sürede 100 hektarına kendi yetiştirdikleri fidanları diktiklerini belirten Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ise, “Geride kalan alanlara ise tohum ekerek ağaçlandırdık. İnşallah buranın 15 yıl boyunca sürekli bakımı ve takibi yapılacak. Burası kendi biyolojik haline kavuştuktan sonra diğer ormanlar gibi kendi haline bırakılacak. Kısa sürede 170 hektarlık alan kül oldu. Bizim ağaçlandırmamız kısa sürede olsa da, tekrar eski haline gelmesi uzun bir zaman alıyor. Bunun için vatandaşlarımız açık alanlarda ateş yakmamalı, sigara izmariti atmamalı ve yangın çıkarabilecek her unsurdan uzak durmalı” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'de Kolarov transferi kapandı!
    1. Fenerbahçe'de Kolarov transferi kapandı!
    2. Sancaktepe’de patlamanın yaşandığı..
    3. GÜNCELLEME -Sancaktepe'de evde patlama
    4. Polis akademisi eğitim sonu sınavı ne..
    5. Fenerbahçe Angelo Ogbonna transferinde..
    6. Balıkesir'de operasyonu! 100 bin adet..
    7. Hayıt tohumu ve balı karıştırırsanız..
    8. Güneş dost mu düşman mı ?
    9. Emekliye güzel haber! 6 bin 62 lira..
    10. Trabzon’da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
    11. Terör örgütü PYD, DEAŞ'lı esirleri koz..
    12. Yerli yapay zekâyla fiberde sınıf atladı
    13. Suriyeliler barış koridorunu bekliyor:..
    14. Hurda ve mozaik sanatına kadın eli..
    15. Toplum sağlığı büyükşehir korumasında
    16. Yanan otomobilin dumanı gökyüzünü..
    17. Yer: Adana... "Gürültü yaptı" diye..
    18. Adana'da 'gürültü' vahşeti
    19. Kapasitesini artıracak satışlarını..
    20. Erzincan'da otomobil şarampole..
    21. ''Seri ile Galatasaray şampiyon..
    22. Mersin’de elektrik kesintisine karşı..
    23. Suriye’ye askeri konvoy
    24. Büyükşehir Belediyesi’nin enstrüman..
    25. CHP'li Başkan'dan AK Parti'ye çağrı:..
    26. ''Hakemler Galatasaray'ı tutmasına..
    27. Altındağ’da sağlıksız gıdaya geçit yok
    28. Hükümet teklifini sundu: 2020 için..
    29. Palandöken: "Turizm sadece deniz ve..
    30. Plan hazır! Gıda fiyatlarında kalıcı..
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz