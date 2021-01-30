Özel İletişim Vergisi nedir neden alınır? 30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de özel iletişim vergisinin yüzde 7,5’ten yüzde 10’a yükseldiği yayımlandı. Peki, neler için Özel İletişim Vergisi ödeniyor?

Özel İletişim Vergisi nedir?

Özel İletişim Vergisi 1999 yılında alınmaya başladı. Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Özel İletişim Vergisi ; telekomünikasyon kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu Kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon alt yapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan işletmecilerin her nevi mobil telekomünikasyon işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri ve diğer telekomünikasyon hizmetleri üzerinden alınan bir vergi türüdür.

Özel iletişim vergisi nelerden alınır?

Özel iletişim vergisinin nelerden alındığı merak ediliyor. ÖİV; konuşma, mesajlaşma, internet gibi hizmetlere uygulanır.