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Özel hastanelerden mahalleliye indirimli sağlık hizmeti

Samsun’un İlkadım ilçesinde 8 binden fazla nüfusu olan Cedit Mahallesi sakinleri 2 özel hastanenin sağlık hizmetinden büyük bir indirimle faydalanacak.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:20
Özel hastanelerden mahalleliye indirimli sağlık hizmeti

Samsun’un İlkadım ilçesinde 8 binden fazla nüfusu olan Cedit Mahallesi sakinleri 2 özel hastanenin sağlık hizmetinden büyük bir indirimle faydalanacak.


Cedit Mahallesi Muhtarı Hasan Kaya, yaptığı girişimler sonucunda mahalle sakinlerine sağlık hizmetlerinde indirim imkanı sundu. Medical Park Samsun Hastanesi ve Liv Hospital Samsun Hastanesi ile görüşen Muhtar Hasan Kaya, hastaneler ile yaptığı görüşmeden olumlu sonuç aldı. Cedit Mahallesi sakinleri, yapılan anlaşmaya göre 2 özel hastanedeki sağlık hizmetlerinden büyük oranda bir indirim imkanı ile faydalanacaklar.


Konu hakkında açıklamalarda bulunan Cedit Mahallesi Muhtarı Hasan Kaya, “Özel hastanelerin muhtarlara ve ailelerine özel bir indirim anlaşması vardı. Bunu mahalleye de yaymak için girişimlerde bulundum. 3-4 tane özel hastane ile görüşme yaptık. 1 ay boyunca bu işin peşinde koştuk. Daha sonra da yapılan görüşmeler çerçevesinde indirim konusunda anlaşmaya vardık. Şu andan itibaren Cedit Mahallesi sakinleri Medical Park Samsun Hastanesi ve Liv Hospital Samsun Hastanesi’ne gittiğinde çok büyük bir indirim ile sağlık hizmeti alıyorken, başka bir mahalle sakini ise bu indirimden faydalanamayacak. Bizim amacımız muhtarlık koltuğunda sadece oturmak değil. Mahalle sakinlerine nasıl katkı sağlarız diye çalışıyoruz. Mahallemizde 8 bin 180 kişi var. 3 bin civarında da hanemiz var. Bu insanların hepsi sağlık hizmetinden indirimli faydalanacak. Bundan sonra da benzinlik istasyonları ve özel marketlerle indirim görüşmeleri yapıyoruz. Mahalle sakinlerimizin akaryakıt ve market ihtiyaçlarını da ucuza alması için çalışacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:20
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