  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Özel harekat şafak vakti evlerinden aldı! Çok sayıda gözaltı var
Yerel

Özel harekat şafak vakti evlerinden aldı! Çok sayıda gözaltı var

Adana'da insanları zehirleyen uyuşturucu tacirlerinin adreslerine eşzamanlı operasyon düzenledi. Polis Özel Harekat ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 07:27:00 -
Özel harekat şafak vakti evlerinden aldı! Çok sayıda gözaltı var

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Söz konusu şahısların adreslerinin bulunduğu sokaklara önce zırhlı araçlar girip güvenlik önlemi aldı. Ardından özel harekat timi sokağa girerek koçbaşıyla kapıyı kırıp baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda dedektör köpekler şahısların evlerini didik didik aradı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat ve günleri
Gündem

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat ve günleri

65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kararının ardından 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı ile ilgili saatleri, günleri..
İlk defa oldu! Macron'a beklemediği yerden darbe
Dünya

İlk defa oldu! Macron'a beklemediği yerden darbe

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Hareketinden milletvekili Nathalie Sar..
Türk gemisine yapılan baskın sonrası fotoğraf geldi! Böyle ikiyüzlülük görülmedi
Dünya

Türk gemisine yapılan baskın sonrası fotoğraf geldi! Böyle ikiyüzlülük görülmedi

Libya açıklarındaki Türk gemisine arama adı altında adeta baskın yapan Alman askerlerinin aynı gün Panama bandıralı gemideki mürettebata ola..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay