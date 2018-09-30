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Özel harekat polisleri kaza yaptı! Yaralılar var

Bursa'nın Yenişehir-İznik Karayolu Derbent rampasında içinde 3 özel harekat polisinin bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada 3 özel harekatçı yaralandı.

30 Eylül 2018 Pazar 23:03
Özel harekat polisleri kaza yaptı! Yaralılar var

Bursa'nın İznik ilçesinde izinli oldukları sırada gezmek için otomobille yola çıkan 3 özel harekat polisi, Yenişehir-İznik Karayolu Derbent rampasında trafik kazası yaptı. Kazada, özel harekatçılardan biri ağır yaralanırken, diğer ikisi hafif şekilde yaralandı.

Kazada Bursa'da görevli polis memurları Zihni Çeliktaş ve Ramazan Kayalı hafif yaralanırken, Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığında görevli polis memuru Aydın Kocaer ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, saat 20.45 sıralarında Yenişehir-İznik Karayolu Derbent köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru Zihni Çeliktaş'ın kullandığı 61 JD 110 plakalı otomobilin direksiyonu kilitlendi. Kontrolü kaybeden Çeliktaş, önünde seyreden İsmail Günün'ün kullandığı 67 EC 607 plakalı ticari araca çarptı. Kazada Çeliktaş ve Kayalı hafif yaralanırken, Kocaer ağır yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı Kocaer burada yapılan müdahalenin ardından Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazaya karışan ticari araç sürücüsü Günün, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Haberi alan İznik İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tekin, hastaneye giderek yaralı polisler hakkında bilgi aldı.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 23:03
  1. Aydın
  2. Ankara
  3. Bursa
  4. İznik
  5. Özel harekat polisleri

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