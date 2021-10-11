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Gündem Özel Harekat Polisi Fatih Doğan kimdir? Şehit Özel Harekat Polisi Fatih Doğan nereli?
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Özel Harekat Polisi Fatih Doğan kimdir? Şehit Özel Harekat Polisi Fatih Doğan nereli?

Fırat Kalkanı Bölgesi'nde terör örgütü PKK/PYD tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, Özel Harekat Polisi Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit oldu. Peki Özel Harekat Polisi Fatih Doğan kimdir? Özel Harekat Polisi Fatih Doğan nereli kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-10-11 11:43:00 - 2021-10-11 11:44:13
Özel Harekat Polisi Fatih Doğan kimdir? Şehit Özel Harekat Polisi Fatih Doğan nereli?

ABD tarafından beslenen vatan haiin PKK'nın Suriye uzantısı PYD tarafından Fırat Kalkanı bölgesinde kalleş bir saldırı düzenlendi. 34 yaşındaki şehit polis Cihat Şahin ve 32 yaşındaki Fatih Doğan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yaparken, Suriye'de görevlendirilmişlerdi. Elazığlı olan Şehit Polis Cihat Şahin, evli ve 2 çocuk babasıydı. Adıyamanlı şehit polis Fatih Doğan evliydi. Emniyet Genel Müdür Mehmet Aktaş'ın açıklaması: "Gaziantep Özel Harekât Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Fatih DOĞAN, Suriye Görev Gücü kapsamında, 10.10.2021 günü saat 17.00 sıralarında Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez-Mare'de zırhlı araçlarla intikal esnasında düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Şehit Özel Harekat Polisi Fatih Doğan kimdir?

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde PKK-PYD terör örgütlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Fatih Doğan, Adıyaman MHP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Doğan’ın oğludur.

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